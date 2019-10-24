Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41278

24 октября 2019, 16:35



Между населёнными пунктами Таймыра завершилась речная пассажирская навигация-2019. Всего в этом году выполнено 236 рейсов, перевезено 7276 пассажиров.

Теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4» курсировали по направлениям Дудинка - Усть-Порт - Караул - Носок - Байкаловск - Воронцово. За навигацию-2019 они выполнили 53 рейса, доставив к месту назначения 2791 пассажира. По реке Хатанга ходили два судна: теплоход «Таймыр» и катер «Логата» на 30 посадочных мест. Они выполнили 29 рейсов в северном и южном направлениях. Всего речными перевозками здесь воспользовались 1155 человек. На Диксоне в бухте Портовой через проливы Превен и Лена в гавань Диксон к мысу Лемберова курсировал теплоход «Станислав Гуменюк». В этом году было выполнено 154 рейса и перевезено 3330 пассажиров. По информации пресс-службы администрации Таймыра, пассажирские перевозки субсидируются за счёт средств районного бюджета. В 2019 году на эти цели было выделено на 24% больше средств, чем в прошлом, и составило 32,9 миллиона рублей. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:111 В этом году пассажирские перевозки велись по руслам рек Енисей и Хатанга и их притокам, а также в бухте Портовой на Диксоне.Теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4» курсировали по направлениям Дудинка - Усть-Порт - Караул - Носок - Байкаловск - Воронцово. За навигацию-2019 они выполнили 53 рейса, доставив к месту назначения 2791 пассажира.По реке Хатанга ходили два судна: теплоход «Таймыр» и катер «Логата» на 30 посадочных мест. Они выполнили 29 рейсов в северном и южном направлениях. Всего речными перевозками здесь воспользовались 1155 человек.На Диксоне в бухте Портовой через проливы Превен и Лена в гавань Диксон к мысу Лемберова курсировал теплоход «Станислав Гуменюк». В этом году было выполнено 154 рейса и перевезено 3330 пассажиров.По информации пресс-службы администрации Таймыра, пассажирские перевозки субсидируются за счёт средств районного бюджета. В 2019 году на эти цели было выделено на 24% больше средств, чем в прошлом, и составило 32,9 миллиона рублей.Фото Дениса Кожевникова