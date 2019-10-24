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24 октября 2019, 16:53



В Норильске обсуждают новейшие технологии в области образования.

Поездка группы педагогов состоялась в продолжение третьего модуля программы, являющейся частью благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Одна из главных задач «Перемены» - создание условий не только для развития потенциала детей, но и для профессионального и личностного роста специалистов в сфере образования, а также для родителей – в сфере воспитания. «На конференции #EdCrunch выступали более трёхсот зарубежных и российских спикеров - специалистов с мировым именем в области онлайн-обучения, учебной аналитики, школьной и дошкольной педагогики, образовательных ИТ-решений. Мне, например, очень интересно было послушать Паси Сальберга - о нюансах финской системы образования, основные постулаты которой - равенство, бесплатность, индивидуализация, доверие, добровольность, самостоятельность и практичность. Все это позволило Финляндии поспасть в высшие строчки по результатам международного исследования ПИЗА, - рассказывает директор методического центра Оксана Шемрук. – Интересно, что «цифру» в Финляндии не ставят во главу угла. Что объяснимо: страна маленькая, в то время как в России интернет нужен для того, чтобы можно было охватить все уголки нашей страны. К примеру, «цифра» позволит детям из Норильска «побывать» за тысячи километров в музеях Санкт-Петербурга или Красноярска. А для Финляндии расстояние не является проблемой». Полностью интегрировать опыт зарубежных коллег, по мнению норильских педагогов, нельзя. Но отдельные элементы заслуживают внимания. «Нас познакомили с интернет-платформами, которые очень актуальны для Норильска, где часто бывают актированные дни, - говорит Оксана Шемрук. - На конференции мы также смогли обзавестись контактами коллег из продвинутых российских образовательных учреждений». Норильские педагоги посетили три столичные школы. В частности, посмотрели, как выстроен учебный процесс в центрах SmartSchool, где пытаются применить финскую технологию на практике: в школе не более 20 детей, учителя приходящие, ученики разновозрастные. В Новой школе подметили лайфхаки по организации рекреаций - от инфостендов до подоконников - и откровенно поговорили о выстраивании индивидуальных траекторий учащихся. В школе №1788 Москвы познакомились со смешанным обучением: как составлять расписание, технически организовать классы, в которых объединяются занятия, например, по музыке и информатике, английскому языку и технологии, а также к каким результатам это приводит. Программа семидневной поездки была насыщенной. Так, на мастер-классе в Российском академическом молодёжном театре участники «Перемены» учились приёмам, которые можно использовать на уроках по литературе, химии, биологии, физике… Режиссёр театра Алла Лисицина дала рекомендации по управлению голосом, что очень важно в работе педагогов. Помимо этого делегация посетила московский офис «Яндекса», где познакомилась с интернет-ресурсами. К примеру, один из них - Яндекс.Учебник с домашними заданиями, учебными материалами и нестандартными проектами уроков. Норильчане отмечают, что в крупной IT-компании их поразила организация пространства, некоторые идеи можно также использовать в наших школах. А музей человека «Живые системы» и Музей занимательных наук «Экспериментаниум» добавили северянам ярких впечатлений. «Возможно ли интегрировать увиденное в наши школы? Мое глубокое убеждение: нет ничего нереального, - высказывает свое мнение Оксана Шемрук. - Сколько на это нужно времени? Все зависит от желания самих педагогов, их готовности к переменам. Наша задача сейчас – обсудить с коллегами, что можно внедрять в образовательный процесс уже сейчас, а что эффективно в перспективе и какие первые шаги для этого необходимо сделать». Фото РГ

Просмотров:117 Руководители школ города - участники проекта «Перемена» - поделились своими впечатлениями от поездки в Москву на конференцию #EdCrunch. Обсуждались вопросы, реально ли внедрить в систему образования видеоигры и дополненные реальности, смешанное обучение и театральные технологии.Поездка группы педагогов состоялась в продолжение третьего модуля программы, являющейся частью благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Одна из главных задач «Перемены» - создание условий не только для развития потенциала детей, но и для профессионального и личностного роста специалистов в сфере образования, а также для родителей – в сфере воспитания.«На конференции #EdCrunch выступали более трёхсот зарубежных и российских спикеров - специалистов с мировым именем в области онлайн-обучения, учебной аналитики, школьной и дошкольной педагогики, образовательных ИТ-решений. Мне, например, очень интересно было послушать Паси Сальберга - о нюансах финской системы образования, основные постулаты которой - равенство, бесплатность, индивидуализация, доверие, добровольность, самостоятельность и практичность. Все это позволило Финляндии поспасть в высшие строчки по результатам международного исследования ПИЗА, - рассказывает директор методического центра Оксана Шемрук. – Интересно, что «цифру» в Финляндии не ставят во главу угла. Что объяснимо: страна маленькая, в то время как в России интернет нужен для того, чтобы можно было охватить все уголки нашей страны. К примеру, «цифра» позволит детям из Норильска «побывать» за тысячи километров в музеях Санкт-Петербурга или Красноярска. А для Финляндии расстояние не является проблемой».Полностью интегрировать опыт зарубежных коллег, по мнению норильских педагогов, нельзя. Но отдельные элементы заслуживают внимания.«Нас познакомили с интернет-платформами, которые очень актуальны для Норильска, где часто бывают актированные дни, - говорит Оксана Шемрук. - На конференции мы также смогли обзавестись контактами коллег из продвинутых российских образовательных учреждений».Норильские педагоги посетили три столичные школы. В частности, посмотрели, как выстроен учебный процесс в центрах SmartSchool, где пытаются применить финскую технологию на практике: в школе не более 20 детей, учителя приходящие, ученики разновозрастные. В Новой школе подметили лайфхаки по организации рекреаций - от инфостендов до подоконников - и откровенно поговорили о выстраивании индивидуальных траекторий учащихся. В школе №1788 Москвы познакомились со смешанным обучением: как составлять расписание, технически организовать классы, в которых объединяются занятия, например, по музыке и информатике, английскому языку и технологии, а также к каким результатам это приводит.Программа семидневной поездки была насыщенной. Так, на мастер-классе в Российском академическом молодёжном театре участники «Перемены» учились приёмам, которые можно использовать на уроках по литературе, химии, биологии, физике… Режиссёр театра Алла Лисицина дала рекомендации по управлению голосом, что очень важно в работе педагогов. Помимо этого делегация посетила московский офис «Яндекса», где познакомилась с интернет-ресурсами. К примеру, один из них - Яндекс.Учебник с домашними заданиями, учебными материалами и нестандартными проектами уроков. Норильчане отмечают, что в крупной IT-компании их поразила организация пространства, некоторые идеи можно также использовать в наших школах. А музей человека «Живые системы» и Музей занимательных наук «Экспериментаниум» добавили северянам ярких впечатлений.«Возможно ли интегрировать увиденное в наши школы? Мое глубокое убеждение: нет ничего нереального, - высказывает свое мнение Оксана Шемрук. - Сколько на это нужно времени? Все зависит от желания самих педагогов, их готовности к переменам. Наша задача сейчас – обсудить с коллегами, что можно внедрять в образовательный процесс уже сейчас, а что эффективно в перспективе и какие первые шаги для этого необходимо сделать».Фото РГ