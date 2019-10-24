Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41280

24 октября 2019, 17:01



В Норильске продолжается II Всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова».

Лидеров определят в том числе и по итогам голосования детского жюри, в которое по традиции вошли ребята из школы-интерната № 2. Уже сейчас 11 юных судей в возрасте от 10 до 13 лет просмотрели и оценили анимационную конкурсную программу. Детское жюри очень ответственно подошло к своему делу: ребята даже отказались от обеденного перерыва, чтобы успеть посмотреть все 153 мультфильма. Они постарались внимательно оценить по пятибалльной системе не только качество изображения, но и внутреннее содержание. Победитель в этой номинации получит приз зрительских симпатий. А на сайте кино-родина.рф продолжается интернет-голосование «Отдай свой голос лучшим!», где все работы участников фестиваля доступны для просмотра. Организаторы просят не забывать, что можно отдать только один голос с одного iP-адреса - телефона или компьютера. Дважды с одного устройства проголосовать не получится. В полночь 25 октября по норильскому времени интернет-голосование завершится. Автор лучшего фильма получит ценный приз. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:97 Первый фестивальный день члены профессионального жюри, приглашенные из Москвы, Красноярска и Новосибирска, практически пропустили из-за нелётной погоды, прилетев ближе к вечеру. Но, едва переступили порог кинокомплекса «Родина», с головой ушли в дело. Ведь за три конкурсных дня им предстоит посмотреть 238 фильмов - рекордное для фестиваля за последние пять лет: от игровых, анимационных и документальных лент до социальных роликов. Победителей назовут на закрытии фестиваля 25 октября.Лидеров определят в том числе и по итогам голосования детского жюри, в которое по традиции вошли ребята из школы-интерната № 2.Уже сейчас 11 юных судей в возрасте от 10 до 13 лет просмотрели и оценили анимационную конкурсную программу. Детское жюри очень ответственно подошло к своему делу: ребята даже отказались от обеденного перерыва, чтобы успеть посмотреть все 153 мультфильма. Они постарались внимательно оценить по пятибалльной системе не только качество изображения, но и внутреннее содержание. Победитель в этой номинации получит приз зрительских симпатий.А на сайте кино-родина.рф продолжается интернет-голосование «Отдай свой голос лучшим!», где все работы участников фестиваля доступны для просмотра. Организаторы просят не забывать, что можно отдать только один голос с одного iP-адреса - телефона или компьютера. Дважды с одного устройства проголосовать не получится. В полночь 25 октября по норильскому времени интернет-голосование завершится. Автор лучшего фильма получит ценный приз.Фото Ирины Даниленко