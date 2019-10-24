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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:22 В Ночь искусств норильчане увидят работы известного художника Василия Сурикова и других известных мастеров Сибири.
18:11 Что делать, если возле дома скользко? Актуальную для многих норильских дворов проблему можно решить двумя способами.
18:10 Сегодня в Зеленогорске стартовал Кубок Сибири по жиму и жиму классическому, в числе спортсменов - норильчане Салават Хакимов и Марина Красовская.
17:30 Десять брошенных автомобилей вывезли сегодня специалисты городского хозяйства из дворов Центрального района Норильска.
17:21 Депутаты обсудили внесение изменений в программу «Развитие транспортной системы».
17:01 В Норильске продолжается II Всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова».
16:53 В Норильске обсуждают новейшие технологии в области образования.
16:35 Между населёнными пунктами Таймыра завершилась речная пассажирская навигация-2019. Всего в этом году выполнено 236 рейсов, перевезено 7276 пассажиров.
16:14 Три победы и два поражения. Воспитанники спортшколы №6 завершили выступление на Кубке Казани по мини-футболу.
16:10 Александр Усс провёл встречу с министром спорта края Павлом Ростовцевым.
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