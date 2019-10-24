Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41282

24 октября 2019, 17:30



Десять брошенных автомобилей вывезли сегодня специалисты городского хозяйства из дворов Центрального района Норильска.

Последним объектом в этот четверг стал полностью разукомплектованный кузов легкового автомобиля. По словам Марины Чирич, и.о. начальника отдела оперативного контроля управления городского хозяйства, на этот остов не удалось найти ни документов, ни установить хозяина - номера на кузове спилены. Сама по себе процедура вывоза горхозом брошенных авто за пределы жилого массива занимает иногда почти полгода. По результатам собственных рейдов специалисты горхоза выявляют явно брошенные автомобили и предпринимают все меры к розыску и предупреждению их владельцев. Если со стороны хозяев не принято никаких мер к вывозу машин, технику из жилой зоны города эвакуируют в судебном порядке. По словам специалистов, в последнее время наметилась тенденция к разбору автомобилей прямо во дворах. После того как хозяева и мародёры снимают с такой машины всё годное, остов бросают тут же. Возможно, поэтому на последнем за сегодня вывезенном кузове не был найден VIN-номер. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:94 С начала года автохлама набралось более 60 единиц.Последним объектом в этот четверг стал полностью разукомплектованный кузов легкового автомобиля. По словам Марины Чирич, и.о. начальника отдела оперативного контроля управления городского хозяйства, на этот остов не удалось найти ни документов, ни установить хозяина - номера на кузове спилены.Сама по себе процедура вывоза горхозом брошенных авто за пределы жилого массива занимает иногда почти полгода. По результатам собственных рейдов специалисты горхоза выявляют явно брошенные автомобили и предпринимают все меры к розыску и предупреждению их владельцев. Если со стороны хозяев не принято никаких мер к вывозу машин, технику из жилой зоны города эвакуируют в судебном порядке.По словам специалистов, в последнее время наметилась тенденция к разбору автомобилей прямо во дворах. После того как хозяева и мародёры снимают с такой машины всё годное, остов бросают тут же. Возможно, поэтому на последнем за сегодня вывезенном кузове не был найден VIN-номер.Фото Владимира Макушкина