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24 октября 2019, 18:10



Сегодня в Зеленогорске стартовал Кубок Сибири по жиму и жиму классическому, в числе спортсменов - норильчане Салават Хакимов и Марина Красовская.

Уже в середине ноября норильских пауэрлифтеров вновь ждут выездные соревнования. С 15 по 18 ноября в Гурьевске пройдут всероссийские соревнования «Сибирский характер» по жиму лёжа и троеборью. Они имеют статус присвоения норматива мастера спорта. На турнире выступят два спортсмена из Талнаха - Салават Хакимов и Эльгиз Закиров, тренирующиеся в спортзале «Горняк» под руководством Евгения Кретова. Фото участников соревнований

Просмотров:88 Норильчане рассчитывают на удачное выступление, тем более что в копилке Марины недавнее успешное выступление на Кубке России по классическому троеборью - соревнования проходили с 15 по 20 октября. В категории до 57 кг она стала четвёртой с суммой норматива мастера спорта России.Уже в середине ноября норильских пауэрлифтеров вновь ждут выездные соревнования. С 15 по 18 ноября в Гурьевске пройдут всероссийские соревнования «Сибирский характер» по жиму лёжа и троеборью. Они имеют статус присвоения норматива мастера спорта. На турнире выступят два спортсмена из Талнаха - Салават Хакимов и Эльгиз Закиров, тренирующиеся в спортзале «Горняк» под руководством Евгения Кретова.Фото участников соревнований