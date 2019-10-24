Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41284

24 октября 2019, 18:11



Что делать, если возле дома скользко? Актуальную для многих норильских дворов проблему можно решить двумя способами.

- У нас, в отличие от организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть, нет регламента, когда сыпать и сколько. В случае необходимости по обращению собственника мы приедем и произведём посыпку, - говорит Калинин. - Только необходимо учесть, что вся эта посыпка, когда снег растает, так и останется лежать возле дома… Насыпать немудрено. Убирать кто будет? Виктор Калинин пояснил, что в УК нет машины-пылесоса, которая может избавить двор от базальтового отсева, смешавшегося с пылью и грязью, а дворникам это не под силу. - Массово противогололёдным материалом придомовые территории не обрабатывает ни одна управляющая компания, - уверяет Калинин, - нет такой задачи. А когда просят, посыпают без проблем. Также гендиректор «ЖКС» добавил, что в договор управления многоквартирным домом можно внести всё что угодно - хоть ежедневную посыпку в масштабах «ИЛАНа», но надо понимать, что это дорогое удовольствие, и за это придётся платить. Так что прежде чем что-то захотеть, надо хорошенько подумать, как это отразится на нас самих. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:84 Генеральный директор управляющей компании «Жилкомсервис» Виктор Калинин предлагает жильцам передвигаться осторожно или обратиться в УК с просьбой посыпать придомовую территорию противогололёдным материалом. Причём, по мнению Калинина, первый вариант для самих горожан более подходящий, потому что от второго - вреда больше, чем пользы.- У нас, в отличие от организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть, нет регламента, когда сыпать и сколько. В случае необходимости по обращению собственника мы приедем и произведём посыпку, - говорит Калинин. - Только необходимо учесть, что вся эта посыпка, когда снег растает, так и останется лежать возле дома… Насыпать немудрено. Убирать кто будет?Виктор Калинин пояснил, что в УК нет машины-пылесоса, которая может избавить двор от базальтового отсева, смешавшегося с пылью и грязью, а дворникам это не под силу.- Массово противогололёдным материалом придомовые территории не обрабатывает ни одна управляющая компания, - уверяет Калинин, - нет такой задачи. А когда просят, посыпают без проблем.Также гендиректор «ЖКС» добавил, что в договор управления многоквартирным домом можно внести всё что угодно - хоть ежедневную посыпку в масштабах «ИЛАНа», но надо понимать, что это дорогое удовольствие, и за это придётся платить. Так что прежде чем что-то захотеть, надо хорошенько подумать, как это отразится на нас самих.Фото Дениса Кожевникова