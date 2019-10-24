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24 октября 2019, 18:22



В Ночь искусств норильчане увидят работы известного художника Василия Сурикова и других известных мастеров Сибири.

Организовать выставку удалось благодаря тесному сотрудничеству Норильского и Красноярского музеев. Будущая экспозиция приурочена к 85-летнему юбилею Красноярского края, для неё были отобраны работы, которые отражают сибирский быт, характер и дух, раскрывают особенности творчества нашего земляка Василия Сурикова и художников Сибири на рубеже 18-19 века. Специалисты Музея Норильска отмечают, что, безусловно, привезти на территорию такие монументальные полотна, как «Боярыня Морозова» или «Взятие снежного городка» практически нереально, но даже небольшие по размеру работы смогут раскрыть норильчанам весь талант мастера. Горожанам предложат рабочие эскизы к работам «Покорение Сибири Ермаком» и этюды отдельных элементов к картине «Боярыня Морозова», а также ранние работы, в числе которых женский портрет и различные наброски. Каждая из картин заслуживает внимания и будет интересна норильским ценителям живописи. Работы перевозили с особой осторожностью, в специальных термоящиках при жёстком соблюдении температурного режима. По всему пути следования их сопровождала вооружённая охрана. Машины были оборудованы пневмоподвеской, чтобы избежать малейших сотрясений и возможных повреждений полотен. Между погрузкой их из хранилища Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова в специальные машины, а затем - на борт самолёта и выгрузкой в Норильской художественной галерее прошло менее суток. Доставка шедевров изобразительного искусства прошла благополучно. Около недели картины будут находиться на карантине, так сказать, акклиматизироваться. Монтаж экспозиции начнётся в середине следующей недели. Откроется вернисаж в Ночь искусств, 3 ноября в 18 часов. Фото Музея Норильска

Просмотров:88 Из Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова в Норильск прибыло 12 картин, из них семь - работы Василия Сурикова, среди остальных полотен - творения художников из Иркутска, Алтая.Организовать выставку удалось благодаря тесному сотрудничеству Норильского и Красноярского музеев. Будущая экспозиция приурочена к 85-летнему юбилею Красноярского края, для неё были отобраны работы, которые отражают сибирский быт, характер и дух, раскрывают особенности творчества нашего земляка Василия Сурикова и художников Сибири на рубеже 18-19 века.Специалисты Музея Норильска отмечают, что, безусловно, привезти на территорию такие монументальные полотна, как «Боярыня Морозова» или «Взятие снежного городка» практически нереально, но даже небольшие по размеру работы смогут раскрыть норильчанам весь талант мастера. Горожанам предложат рабочие эскизы к работам «Покорение Сибири Ермаком» и этюды отдельных элементов к картине «Боярыня Морозова», а также ранние работы, в числе которых женский портрет и различные наброски. Каждая из картин заслуживает внимания и будет интересна норильским ценителям живописи.Работы перевозили с особой осторожностью, в специальных термоящиках при жёстком соблюдении температурного режима. По всему пути следования их сопровождала вооружённая охрана. Машины были оборудованы пневмоподвеской, чтобы избежать малейших сотрясений и возможных повреждений полотен. Между погрузкой их из хранилища Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова в специальные машины, а затем - на борт самолёта и выгрузкой в Норильской художественной галерее прошло менее суток. Доставка шедевров изобразительного искусства прошла благополучно. Около недели картины будут находиться на карантине, так сказать, акклиматизироваться.Монтаж экспозиции начнётся в середине следующей недели. Откроется вернисаж в Ночь искусств, 3 ноября в 18 часов.Фото Музея Норильска