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25 октября 2019, 12:40



Выпускники норильской школы вольной борьбы успешно выступили на международном турнире.

В этом году в Улан-Удэ сошлись более 200 борцов из России, Монголии, Китая, Казахстана и Киргизии. В числе сборной нашей страны выступили двое норильчан, выпускники норильской спортшколы №4, показав высокие результаты: Алан Габуев (весовая категория 92 кг) стал вице-чемпионом, а Гасрат Тинаев (70 кг) остановился в шаге от бронзы. Фото Байкал-Deily

Просмотров:133 С 18 по 20 октября проходил XXVII международный турнир по вольной борьбе на призы ЗМС Бориса Будаева. Он ежегодно проводится в Бурятии с 1993 года. В этом году он ознаменован 30-летием победы Бориса Будаева на чемпионате мира по вольной борьбе. 3 сентября 1989 года в Швейцарии он завоевал первую в истории Бурятии золотую медаль ЧМ.В этом году в Улан-Удэ сошлись более 200 борцов из России, Монголии, Китая, Казахстана и Киргизии. В числе сборной нашей страны выступили двое норильчан, выпускники норильской спортшколы №4, показав высокие результаты: Алан Габуев (весовая категория 92 кг) стал вице-чемпионом, а Гасрат Тинаев (70 кг) остановился в шаге от бронзы.Фото Байкал-Deily