Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41288

25 октября 2019, 13:53



В Норильске появится туристско-информационный центр.

- Центр создаётся в рамках работы по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего туризма», работа ведётся совместно с агентством по туризму края в кластере «Арктический». Центр откроется на базе одного из муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, которое, напомню, на муниципальном уровне отвечает за эту работу на территории, - отметил он. Планируется, что новый центр будет тесно взаимодействовать с Агентством развития Норильска. В настоящее время штат новой структуры не набран, определяется необходимое количество сотрудников. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:132 Об этом было рассказано на комиссии по городскому хозяйству. Как пояснил председатель комиссии Дмитрий Карасёв, центр будет сотрудничать с турпровайдерами, консультировать приезжающих туристов, рассказывать о действующих маршрутах и программах.- Центр создаётся в рамках работы по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего туризма», работа ведётся совместно с агентством по туризму края в кластере «Арктический». Центр откроется на базе одного из муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, которое, напомню, на муниципальном уровне отвечает за эту работу на территории, - отметил он.Планируется, что новый центр будет тесно взаимодействовать с Агентством развития Норильска. В настоящее время штат новой структуры не набран, определяется необходимое количество сотрудников.Фото Владимира Макушкина