Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41289

25 октября 2019, 13:55



В будущем году планируется окраска фасадов сразу нескольких образовательных учреждений города и завершение работ по ряду объектов, начатых в этом году. В их числе и кайерканский бассейн.

К примеру, планируется расторжение контрактов на общую сумму 501,4 тыс. рублей по нескольким объектам: детсад №14 «Оленёнок», корп. 2, и школа №30, поскольку подрядчик не выполнил проектно-сметную документацию. Другой случай экономии представился благодаря получению краевой субсидии на ремонт кровли здания школы №40. На будущий год перенесены работы на общую сумму 40 миллионов рублей. В их числе реконструкция очистных сооружений Норильска в связи с новыми требованиями о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка. Экспертиза проводится для определения, располагаются ли объекты, обладающие признаками культурного наследия, на территории выполнения проектных и инженерно-изыскательских работ. В будущем же году планируется провести циклёвку пола в здании спорткомплекса «Талнах»; завершить ремонт фасада кайерканского бассейна, который не успели закончить до наступления холодов; заменить отделку на путях эвакуации в здании детсада №3 «Солнышко» (торги по этим работам в 2019-м несколько раз не состоялись); и другие работы. Ожидается, что в результате произведённых корректировок в целом по муниципальной программе объем финансирования за счёт средств местного бюджета уменьшится на 60,7 млн рублей. Предложенные изменения парламентарии согласовали. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:136 Об этом сообщили специалисты УКРиС на комиссии по городскому хозяйству. В числе прочих изменений, которые были предложены депутатам на согласование - корректировка бюджета программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2017-2021 годы. Это связано с включением дополнительных расходов на проведение ремонтно-восстановительных работ на социально значимых объектах, устранением замечаний госпожнадзора; экономией по итогам торгов; выполнением дополнительных работ, не предусмотренных техническими заданиями, а также переносом сроков и объемов финансирования на будущий год.К примеру, планируется расторжение контрактов на общую сумму 501,4 тыс. рублей по нескольким объектам: детсад №14 «Оленёнок», корп. 2, и школа №30, поскольку подрядчик не выполнил проектно-сметную документацию. Другой случай экономии представился благодаря получению краевой субсидии на ремонт кровли здания школы №40.На будущий год перенесены работы на общую сумму 40 миллионов рублей. В их числе реконструкция очистных сооружений Норильска в связи с новыми требованиями о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка. Экспертиза проводится для определения, располагаются ли объекты, обладающие признаками культурного наследия, на территории выполнения проектных и инженерно-изыскательских работ. В будущем же году планируется провести циклёвку пола в здании спорткомплекса «Талнах»; завершить ремонт фасада кайерканского бассейна, который не успели закончить до наступления холодов; заменить отделку на путях эвакуации в здании детсада №3 «Солнышко» (торги по этим работам в 2019-м несколько раз не состоялись); и другие работы.Ожидается, что в результате произведённых корректировок в целом по муниципальной программе объем финансирования за счёт средств местного бюджета уменьшится на 60,7 млн рублей. Предложенные изменения парламентарии согласовали.Фото Владимира Макушкина