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25 октября 2019, 14:29

Норильчане, переселяющиеся из аварийных гостинок, чаще выбирают денежную компенсацию.


И это требует увеличения объёма финансирования программы «Содействие обеспечению доступным жильём». Как напомнила на комиссии по городскому хозяйству Марина Покровская, начальник управления жилфонда администрации Норильска, продолжается расселение четырёх аварийных домов гостиничного типа (Лауреатов, д. 31, Шахтёрская, д. 18; Шахтёрская, д. 5, Надеждинская, д. 18), в которых сегодня проживает 347 семей собственников, имеющих право на получение возмещения за изымаемое жилое помещение.
Программа на 2019-2021 годы формировалась в июле-сентябре 2018 года, тогда плановые показатели стоимости 1 м2 жилого помещения рассчитывались на основании фактических данных 2017 года и первого полугодия 2018-го. Тогда стоимость оценивалась в 18,7 тыс. руб. Планируемая к выкупу у собственников площадь ограничивалась 1831,9 м2. Фактическая же стоимость 1 м2 за первое полугодие 2019 г. составила 14,5 тыс. руб., а выкупленная у собственников площадь жилья составит 2364,95 м2.
- Снижение цены за квадратный метр произошло в связи с тем, что расселяются дома гостиничного типа в Кайеркане. Однако необходимы дополнительные бюджетные ассигнования в размере 20 миллионов рублей, поскольку собственники гостинок в большинстве своём желают получить компенсацию за жильё. Это позволит расселить квартиры общей площадью 1173,7 м2. А стоимость 1 кв. м жилого помещения во втором полугодии составляет в среднем 17,08 тыс. руб., что выше стоимости одного «квадрата» в первом полугодии 2019 года, - объяснила она.
А вот подпрограмма «Содействие выезду жителей...» потребовала меньшего числа денег, чем планировалось, – 500 тысяч рублей против ожидаемых 2,5 млн. Причина проста: снизилось число получателей социальной выплаты. Только один человек получил свидетельство о предоставлении социальной выплаты, но от его реализации отказался, троим министерство строительства Красноярского края свидетельства не выдало.

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 24 октября 2019 
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