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25 октября 2019, 15:25



Россияне досрочно оформили путёвку в элитный раунд чемпионата мира по мини-футболу. Очередным голом отметился игрок «Норильского никеля» Руслан Кудзиев.

Таким образом, набрав шесть очков в двух матчах, россияне в своей группе делят первое место с хорватами, с которыми 26 октября сыграют в заключительном туре. Впрочем, эта встреча уже ни на что не повлияет, поскольку в активе шведов и боснийцев ни одного набранного очка. Добавим, что ближайшие матчи «Норильский никель» проведёт 2 и 3 ноября дома в рамках чемпионата страны против победителя прошлого сезона «Тюмени». А 9 и 10 ноября норильчане также дома примут дебютанта Суперлиги грозненский «Беркут», но уже в рамках 1/8 финала Кубка России. Сейчас команда Евгения Куксевича идёт на пятом месте турнирной таблицы, имея в своём активе десять очков в семи играх. Фото с сайта amfr.ru

Просмотров:109 Прошедший матч с Боснией и Герцеговиной закончился для нас победой - 4:2, голы за россиян забили Артём Антошкин, Янар Асадов, Валерий Дёмин, а также игрок «Норильского никеля» Руслан Кудзиев. Заметим, что помимо Кудзиева в игре принял участие его одноклубник Ришат Котляров. Напомним, что в квалификационном цикле ЧМ-2020 Россия попала в группу 7, где ранее взяла верх над Швецией – 7:3. Встречи проходят в хорватском Дубровнике.Таким образом, набрав шесть очков в двух матчах, россияне в своей группе делят первое место с хорватами, с которыми 26 октября сыграют в заключительном туре. Впрочем, эта встреча уже ни на что не повлияет, поскольку в активе шведов и боснийцев ни одного набранного очка.Добавим, что ближайшие матчи «Норильский никель» проведёт 2 и 3 ноября дома в рамках чемпионата страны против победителя прошлого сезона «Тюмени». А 9 и 10 ноября норильчане также дома примут дебютанта Суперлиги грозненский «Беркут», но уже в рамках 1/8 финала Кубка России. Сейчас команда Евгения Куксевича идёт на пятом месте турнирной таблицы, имея в своём активе десять очков в семи играх.Фото с сайта amfr.ru