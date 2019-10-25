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25 октября 2019, 15:27



План капремонтов жилых домов по муниципальной программе скорректировали.

Общая сумма корректировки составляет 15,4 млн рублей в сторону уменьшения. Внесение изменений обусловлено снижением стоимости по итогам проведённых конкурсов, уточнением объёмов по некоторым объектам, исключением работ, на выполнение которых не заявились подрядные организации и включением дополнительных объектов. В частности, по мероприятию «Ремонт и окраска фасадов» по ул. Б. Хмельницкого, 17 и 19, в связи с переносом второго этапа работ на 2020 год стоимость снизилась более чем на 36,5 млн рублей. С подрядной организацией «Маяк», допустившей срыв срока работ по объектам, ведётся претензионная работа. Не смогли в этом году отремонтировать и фасад дома на ул. Советской, 6, на сумму 9,4 млн рублей – конкурс на проведение этих работ признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от подрядчиков. Высвободившиеся средства частично направили на выполнение первого этапа ремонта фасадов ул. 50 лет Октября, 8 (4,2 млн рублей) и ул. Кирова, 38 (3,5 млн рублей). Здесь в планах закончить работы в 2020 году. Ещё один вид работ, который не будет выполнен в текущем году – замена межэтажных перекрытий в пяти квартирах на сумму 3,2 млн рублей. Причина – жильцы смежных квартир не освободили свои жилые помещения. По мероприятию «Ремонт металлической кровли» необходимый объём бюджетных средств, наоборот, увеличился из-за необходимости выполнения противоаварийных работ, не учтённых проектом, а также на завершение ремонтов, начатых в 2018 году. Это ул. Б. Хмельницкого, 17 (+0,9 млн рублей, не учтённые проектом работы); ул. Кирова, 25 (+0,5 млн рублей, не учтённые проектом работы); ул. Кирова, 29 (+0,1 млн рублей, не учтённые проектом работы); ул. Московская, 23 (+2,1 млн рублей, переходящий объект); ул. Кирова, 17 (+2,6 млн рублей, переходящий объект); ул. Бегичева, 15 и 17, ул. Красноярская, 6а и 8 (+12,9 млн рублей, переходящие объекты). Ремонт крыши дома на ул. Советской, 8, (11,6 млн рублей) перенесён на 2020 год в связи с поздней поставкой стройматериалов. А ремонт мягкой кровли по адресу: ул. Красноярская, 1, по результатам проведённой экспертизы обойдётся бюджету на 0,9 млн рулей дороже. Дополнительно в программу включено выполнение противоаварийных работ по ремонту несущих конструкций нулевого цикла дома на ул. Б. Хмельницкого, 21, а также замена лифтов по адресам: ул. Кирова, 20 (1-й и 2-й подъезды) и ул. Кирова, 26 (1-й и 2-й подъезды) на общую сумму 9,8 млн рублей. Новый лифт во 2-м подъезде дома на ул. Федоровского, 15, обойдётся на 0,6 млн рублей дороже запланированной суммы. Кроме того, в план дополнительно включены работы по ремонту систем тепло- и водоснабжения на ул. Московской, 5 (3,8 млн рублей) и ул. Нансена, 82, (2,4 млн рублей). После обсуждения предложенных администрацией города корректировок депутаты утвердили внесение изменений в сводный титульный список на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году. Фото Ирины Яринской

Просмотров:116 Вопрос о внесении изменений в сводный титульный список ремонтов многоквартирных домов норильские депутаты обсудили в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству.Общая сумма корректировки составляет 15,4 млн рублей в сторону уменьшения. Внесение изменений обусловлено снижением стоимости по итогам проведённых конкурсов, уточнением объёмов по некоторым объектам, исключением работ, на выполнение которых не заявились подрядные организации и включением дополнительных объектов.В частности, по мероприятию «Ремонт и окраска фасадов» по ул. Б. Хмельницкого, 17 и 19, в связи с переносом второго этапа работ на 2020 год стоимость снизилась более чем на 36,5 млн рублей. С подрядной организацией «Маяк», допустившей срыв срока работ по объектам, ведётся претензионная работа. Не смогли в этом году отремонтировать и фасад дома на ул. Советской, 6, на сумму 9,4 млн рублей – конкурс на проведение этих работ признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от подрядчиков. Высвободившиеся средства частично направили на выполнение первого этапа ремонта фасадов ул. 50 лет Октября, 8 (4,2 млн рублей) и ул. Кирова, 38 (3,5 млн рублей). Здесь в планах закончить работы в 2020 году.Ещё один вид работ, который не будет выполнен в текущем году – замена межэтажных перекрытий в пяти квартирах на сумму 3,2 млн рублей. Причина – жильцы смежных квартир не освободили свои жилые помещения.По мероприятию «Ремонт металлической кровли» необходимый объём бюджетных средств, наоборот, увеличился из-за необходимости выполнения противоаварийных работ, не учтённых проектом, а также на завершение ремонтов, начатых в 2018 году. Это ул. Б. Хмельницкого, 17 (+0,9 млн рублей, не учтённые проектом работы); ул. Кирова, 25 (+0,5 млн рублей, не учтённые проектом работы); ул. Кирова, 29 (+0,1 млн рублей, не учтённые проектом работы); ул. Московская, 23 (+2,1 млн рублей, переходящий объект); ул. Кирова, 17 (+2,6 млн рублей, переходящий объект); ул. Бегичева, 15 и 17, ул. Красноярская, 6а и 8 (+12,9 млн рублей, переходящие объекты).Ремонт крыши дома на ул. Советской, 8, (11,6 млн рублей) перенесён на 2020 год в связи с поздней поставкой стройматериалов. А ремонт мягкой кровли по адресу: ул. Красноярская, 1, по результатам проведённой экспертизы обойдётся бюджету на 0,9 млн рулей дороже.Дополнительно в программу включено выполнение противоаварийных работ по ремонту несущих конструкций нулевого цикла дома на ул. Б. Хмельницкого, 21, а также замена лифтов по адресам: ул. Кирова, 20 (1-й и 2-й подъезды) и ул. Кирова, 26 (1-й и 2-й подъезды) на общую сумму 9,8 млн рублей. Новый лифт во 2-м подъезде дома на ул. Федоровского, 15, обойдётся на 0,6 млн рублей дороже запланированной суммы.Кроме того, в план дополнительно включены работы по ремонту систем тепло- и водоснабжения на ул. Московской, 5 (3,8 млн рублей) и ул. Нансена, 82, (2,4 млн рублей).После обсуждения предложенных администрацией города корректировок депутаты утвердили внесение изменений в сводный титульный список на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году.Фото Ирины Яринской