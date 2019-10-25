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25 октября 2019, 15:30



Верните «дикаря». Руководство Таймыра считает важным вернуть жителям прежние лимиты на добычу оленя.

Позиция администрации муниципального района и поступившие от Таймыра предложения заключаются в том, чтобы на сезон охоты 2020-2021гг. вернуть муниципальному району объёмы добычи дикого северного оленя, основанные на охоте 2015 - 2016 годов. А также установить квоты раздельно для двух территорий - Таймыра и Эвенкии. Кроме того, по мнению муниципалитета, важно разграничить популяции оленя на таймырскую и северную лесную с учётом пространственного и временного местообитания каждой. Озвученные в рамках круглого стола рекомендации будут направлены в адрес Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:112 В Дудинке состоялся круглый стол с участием заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Александра Коробкина. На заседании обсудили проект рекомендаций по распределению квот добычи дикого северного оленя на закрепленных за охотпользователями территориях.Позиция администрации муниципального района и поступившие от Таймыра предложения заключаются в том, чтобы на сезон охоты 2020-2021гг. вернуть муниципальному району объёмы добычи дикого северного оленя, основанные на охоте 2015 - 2016 годов. А также установить квоты раздельно для двух территорий - Таймыра и Эвенкии. Кроме того, по мнению муниципалитета, важно разграничить популяции оленя на таймырскую и северную лесную с учётом пространственного и временного местообитания каждой.Озвученные в рамках круглого стола рекомендации будут направлены в адрес Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.Фото Дениса Кожевникова