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25 октября 2019, 15:33



АРН: «Одно из перспективных направлений развития туризма на Таймыре – Анабарское плато».

Представители Агентства развития Норильска вернулись со II Международной конференции «Природный туризм: глобальный вызов и открытие России». В мероприятии приняли участие российские и зарубежные представители особо охраняемых природных территорий, научного и делового сообществ, государственных органов и экологических объединений. Программа конференции была разделена на пять площадок: «Арктика», «Север», «Средняя полоса», «Юг» и «Восток». И на каждой из них российские и зарубежные эксперты обсуждали насущные проблемы и обменивались современными практиками. На одной из сессий Агентство развития Норильска представило туристско-рекреационный кластер «Арктический» и первые практические результаты деятельности, связанные с его развитием. Так, за последний год увеличилось количество местных туроператоров: в 2018 году было зарегистрировано две фирмы, в этом году – шесть. По сравнению с прошлым годом туристический поток вырос на 28%. Туры на территории туркластера «Арктический» продают 13 компаний (в 2018 году – только семь), появился круизный маршрут из Красноярска в Дудинку. Одно из перспективных направлений развития туризма на Таймыре – Анабарское плато. Агентство развития Норильска презентовало возможный вертолётный турмаршрут с возможностью сплавов и трекинговых маршрутов для путешественников, которые любят исследовать труднодоступные территории. На конференции предложены новые методы для учёта турпотока и строительства экотроп – использование данных мобильных операторов для определения антропогенной нагрузки территории и выявления наиболее привлекательных для туристов локаций. По итогам международной конференции будет принята резолюция, направленная на создание условий для профессионального диалога в сфере развития туризма между заинтересованными лицами, формирование профильных экспертных групп и организацию информационного обмена между территориями.

Просмотров:120 Представители Агентства развития Норильска вернулись со II Международной конференции «Природный туризм: глобальный вызов и открытие России». В мероприятии приняли участие российские и зарубежные представители особо охраняемых природных территорий, научного и делового сообществ, государственных органов и экологических объединений.Программа конференции была разделена на пять площадок: «Арктика», «Север», «Средняя полоса», «Юг» и «Восток». И на каждой из них российские и зарубежные эксперты обсуждали насущные проблемы и обменивались современными практиками. На одной из сессий Агентство развития Норильска представило туристско-рекреационный кластер «Арктический» и первые практические результаты деятельности, связанные с его развитием. Так, за последний год увеличилось количество местных туроператоров: в 2018 году было зарегистрировано две фирмы, в этом году – шесть. По сравнению с прошлым годом туристический поток вырос на 28%. Туры на территории туркластера «Арктический» продают 13 компаний (в 2018 году – только семь), появился круизный маршрут из Красноярска в Дудинку.Одно из перспективных направлений развития туризма на Таймыре – Анабарское плато. Агентство развития Норильска презентовало возможный вертолётный турмаршрут с возможностью сплавов и трекинговых маршрутов для путешественников, которые любят исследовать труднодоступные территории.На конференции предложены новые методы для учёта турпотока и строительства экотроп – использование данных мобильных операторов для определения антропогенной нагрузки территории и выявления наиболее привлекательных для туристов локаций.По итогам международной конференции будет принята резолюция, направленная на создание условий для профессионального диалога в сфере развития туризма между заинтересованными лицами, формирование профильных экспертных групп и организацию информационного обмена между территориями.