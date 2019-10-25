Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41295

25 октября 2019, 16:08



Липовый наследник-миллионер предстанет перед норильским судом.

Обвиняемый по делу о мошенничестве на 3 миллиона рублей – ранее судимый 32 летний мужчина. В прошлом году он по поддельному свидетельству о праве на наследство получил деньги в банках Норильска и Воронежа, которые потом с лёгкостью потратил. Злоумышленника задержали и заключили под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела окончено, материалы переданы в Норильский городской суд. По статье УК РФ «Мошенничество» ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Просмотров:135 Обвиняемый по делу о мошенничестве на 3 миллиона рублей – ранее судимый 32 летний мужчина. В прошлом году он по поддельному свидетельству о праве на наследство получил деньги в банках Норильска и Воронежа, которые потом с лёгкостью потратил.Злоумышленника задержали и заключили под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела окончено, материалы переданы в Норильский городской суд. По статье УК РФ «Мошенничество» ему грозит до 10 лет лишения свободы.