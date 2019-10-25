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25 октября 2019, 16:15



Газовики запаслись. Енисейское речное пароходство завершило запланированные грузоперевозки для газодобывающих предприятий.

В летнюю навигацию-2019 по реке Большая Хета значительная часть судов Енисейского речного пароходства направлялась в посёлок Тухард, где расположена база накопления и перевалки грузов для газовиков, обеспечивающих проведение работ по обслуживанию и модернизации газопроводов. Флотом пароходства перевезено более 21 тысячи тонн, из которых около 17,1 - промышленные грузы и порядка 4 тысяч тонн метанола. В обратном направлении суда загружали металлоломом. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:119 Грузы, запланированные к перевозке на 2019 год для «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза», от работы которых зависит бесперебойное газоснабжение Норильского промышленного района и жизнеобеспечение населённых пунктов Таймыра, доставлены в полном объёме.В летнюю навигацию-2019 по реке Большая Хета значительная часть судов Енисейского речного пароходства направлялась в посёлок Тухард, где расположена база накопления и перевалки грузов для газовиков, обеспечивающих проведение работ по обслуживанию и модернизации газопроводов.Флотом пароходства перевезено более 21 тысячи тонн, из которых около 17,1 - промышленные грузы и порядка 4 тысяч тонн метанола. В обратном направлении суда загружали металлоломом.Фото Дениса Кожевникова