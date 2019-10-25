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25 октября 2019, 16:19



Александр Усс встретился с легендарным боксёром Роем Джонсом - младшим.

Глава региона поприветствовал американского боксёра-профессионала и выразил признательность за проведение в Красноярске социального проекта «Путь к абсолютной победе», который Рой Джонс реализует в России. Целью проекта является поиск в российских регионах талантливых молодых боксёров. «Уверен, что юные боксеры с нетерпением и воодушевлением ждут встречи с вами. Ваш приезд в Красноярск послужит популяризации у нас классического бокса, его поддержке и продвижению», - отметил Александр Усс. Губернатор подчеркнул, что Красноярский край во многом знаменит благодаря зимним видам спорта и прошедшей недавно XXIX Всемирной зимней универсиаде, однако классический бокс здесь тоже популярен – этим видом спорта в регионе занимаются свыше трёх тысяч человек, в том числе порядка 150 женщин. Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства. Социальный проект «Путь к абсолютной победе» стартовал 15 сентября в Красноярском крае и Иркутской области. Для участия в конкурсе боксёры 10-17 лет в течение месяца присылали видеоролики, где демонстрировали свой опыт и навыки. Из нескольких сотен заявок выбрано 100 молодых спортсменов для участия в финале, который пройдёт 25 октября в Доме спорта имени Дворкина. По итогам финальных тренировок разных возрастных групп Рой Джонс-младший и группа специалистов определят 10 победителей проекта. Им вручат денежные призы, спортивную экипировку и путёвки на спортивные сборы с легендой мирового бокса. «В следующем году победители посетят сборы в Москве, и мы работаем над тем, чтобы дать детям международный опыт – это очень важно для профессионального роста. Очень сложно выбрать из такого большого количества всего десять человек, поэтому будем очень тщательно подходить к отбору. Надеюсь, в следующем году мы сможем сюда вернуться, чтобы дать шанс всем, кто не попал в этот первый отбор», - сказал именитый боксёр. В завершение встречи Александр Усс подарил звезде мирового спорта факел Всемирных студенческих игр, прошедших в Красноярске в марте 2019 года. Рой Джонс - младший вручил губернатору боксерские перчатки со своим автографом. Отметим, проект «Путь к абсолютной победе» реализуется при поддержке Фонда развития регионов России +7 и Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес». Фото Вадима Кофмана

Просмотров:115 Глава региона поприветствовал американского боксёра-профессионала и выразил признательность за проведение в Красноярске социального проекта «Путь к абсолютной победе», который Рой Джонс реализует в России. Целью проекта является поиск в российских регионах талантливых молодых боксёров.«Уверен, что юные боксеры с нетерпением и воодушевлением ждут встречи с вами. Ваш приезд в Красноярск послужит популяризации у нас классического бокса, его поддержке и продвижению», - отметил Александр Усс.Губернатор подчеркнул, что Красноярский край во многом знаменит благодаря зимним видам спорта и прошедшей недавно XXIX Всемирной зимней универсиаде, однако классический бокс здесь тоже популярен – этим видом спорта в регионе занимаются свыше трёх тысяч человек, в том числе порядка 150 женщин. Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства.Социальный проект «Путь к абсолютной победе» стартовал 15 сентября в Красноярском крае и Иркутской области. Для участия в конкурсе боксёры 10-17 лет в течение месяца присылали видеоролики, где демонстрировали свой опыт и навыки. Из нескольких сотен заявок выбрано 100 молодых спортсменов для участия в финале, который пройдёт 25 октября в Доме спорта имени Дворкина.По итогам финальных тренировок разных возрастных групп Рой Джонс-младший и группа специалистов определят 10 победителей проекта. Им вручат денежные призы, спортивную экипировку и путёвки на спортивные сборы с легендой мирового бокса.«В следующем году победители посетят сборы в Москве, и мы работаем над тем, чтобы дать детям международный опыт – это очень важно для профессионального роста. Очень сложно выбрать из такого большого количества всего десять человек, поэтому будем очень тщательно подходить к отбору. Надеюсь, в следующем году мы сможем сюда вернуться, чтобы дать шанс всем, кто не попал в этот первый отбор», - сказал именитый боксёр.В завершение встречи Александр Усс подарил звезде мирового спорта факел Всемирных студенческих игр, прошедших в Красноярске в марте 2019 года. Рой Джонс - младший вручил губернатору боксерские перчатки со своим автографом.Отметим, проект «Путь к абсолютной победе» реализуется при поддержке Фонда развития регионов России +7 и Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес».Фото Вадима Кофмана