Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41298

25 октября 2019, 16:29



В выходные возможны кратковременные перебои со связью.

«Время проведения работ выбрано с учётом наименьшей загрузки канала, - отмечают в компании. - Работы проводятся для повышения качества предоставляемых услуг».

Просмотров:138 Компания «Единство» проинформировала о плановых профилактических работах. Они будут проводиться с полуночи до 6 часов утра 25 и 26 октября. В эти периоды возможны кратковременные перерывы (не более 15 мин) в предоставлении каналов связи.«Время проведения работ выбрано с учётом наименьшей загрузки канала, - отмечают в компании. - Работы проводятся для повышения качества предоставляемых услуг».