Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41299

25 октября 2019, 16:39



В художественной школе Норильска подвели итоги экотворческого проекта «Краски Таймыра».

Проект реализовывали на протяжении почти 5 лет. Проводили установочные и тематические занятия, экологические уроки, кинопоказы, индивидуальные консультации, городские мероприятия. Создали целую серию художественных передвижных выставок природоохранного содержания. Юные художники пополнили свой багаж экологических знаний, что позволило им достоверно отобразить мир заповедной природы. А через своё творчество, опубликованное на выставках, знакомили и людей с заповедниками Таймыра, его редкими обитателями и красивыми уголками. «Заповедный мир» ребята рисовали под руководством своих преподавателей Наталии Мороз, Лилии Христич, Татьяны Денисовой, Надежды Слипец, Натальи Бизяевой, которые умело направляли их в творческом поиске. Лучшие рисунки (81 творческая работа) вошли в каталог. В них ребятам удалось искренне и достоверно раскрыть темы ягодного изобилия, водного царства, зелёных лекарей, сокровищ Путорана. Были и масштабные выставочные проекты с городскими праздниками: «Лики заповедной природы» и «Люди и заповедники». С электронной версией каталога можно ознакомиться на сайте «Заповедников Таймыра» по ссылке zapovedsever.ru/magazine

Просмотров:105 Это совместный проект НДХШ и «Заповедников Таймыра», результатом которого стало издание каталога «Краски Таймыра». Он получился ярким, информативным и необыкновенно добрым.Проект реализовывали на протяжении почти 5 лет. Проводили установочные и тематические занятия, экологические уроки, кинопоказы, индивидуальные консультации, городские мероприятия. Создали целую серию художественных передвижных выставок природоохранного содержания. Юные художники пополнили свой багаж экологических знаний, что позволило им достоверно отобразить мир заповедной природы. А через своё творчество, опубликованное на выставках, знакомили и людей с заповедниками Таймыра, его редкими обитателями и красивыми уголками. «Заповедный мир» ребята рисовали под руководством своих преподавателей Наталии Мороз, Лилии Христич, Татьяны Денисовой, Надежды Слипец, Натальи Бизяевой, которые умело направляли их в творческом поиске.Лучшие рисунки (81 творческая работа) вошли в каталог. В них ребятам удалось искренне и достоверно раскрыть темы ягодного изобилия, водного царства, зелёных лекарей, сокровищ Путорана. Были и масштабные выставочные проекты с городскими праздниками: «Лики заповедной природы» и «Люди и заповедники».С электронной версией каталога можно ознакомиться на сайте «Заповедников Таймыра» по ссылке zapovedsever.ru/magazine