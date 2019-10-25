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25 октября 2019, 16:45



В Норильске установят мемориальную доску Юрию Юрченко.

Как сообщил в своём докладе начальник управления по спорту Михаил Голуб, Юрий Георгиевич стал первым заслуженным тренером РФ по баскетболу в Норильске за всю историю развития этого вида спорта в нашем городе: «За добросовестный труд и подготовку спортсменов высокой спортивной квалификации Юрий Юрченко неоднократно награждался региональными и федеральными наградами. Мемориальную доску мы планируем разместить на здании Дома физической культуры в Старом городе, где он работал. Эскиз доски уже разрабатывается. Средства на реализацию этого проекта имеются: за счёт достигнутой экономии при реализации других мероприятий управления по спорту», - отметил он. Ожидается, что мемориальная доска будет изготовлена до конца 2019 года. Её торжественное открытие запланировано на первое полугодие 2020 года. Члены комиссии по бюджету и собственности единогласно поддержали идею Администрации города установить мемориальную доску.

Просмотров:116 Вопрос установки мемориальной доски администрация Норильска вынесла сегодня на рассмотрение депутатской комиссии по бюджету и собственности. С ходатайством об увековечении памяти норильского тренера по баскетболу обратились представители спортивной общественности – бывшие воспитанники Юрия Юрченко и его коллеги и друзья.Как сообщил в своём докладе начальник управления по спорту Михаил Голуб, Юрий Георгиевич стал первым заслуженным тренером РФ по баскетболу в Норильске за всю историю развития этого вида спорта в нашем городе:«За добросовестный труд и подготовку спортсменов высокой спортивной квалификации Юрий Юрченко неоднократно награждался региональными и федеральными наградами. Мемориальную доску мы планируем разместить на здании Дома физической культуры в Старом городе, где он работал. Эскиз доски уже разрабатывается. Средства на реализацию этого проекта имеются: за счёт достигнутой экономии при реализации других мероприятий управления по спорту», - отметил он.Ожидается, что мемориальная доска будет изготовлена до конца 2019 года. Её торжественное открытие запланировано на первое полугодие 2020 года.Члены комиссии по бюджету и собственности единогласно поддержали идею Администрации города установить мемориальную доску.