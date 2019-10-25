Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41301

25 октября 2019, 16:46



Водителю, бросившему автомобиль рядом с крышей, указали на незаконность его действий.

Судебное разбирательство началось после того, как на припаркованную во дворе Кирова, 25, машину упал кусок льда. Днём 16 мая водитель оставил авто рядом с домом и отправился спать. В это же время подрядчик приступил к очистке кровли. О предстоящих работах жильцов дома предупреждали с помощью объявлений. Более того, за день до описываемых событий информация о грядущей массовой чистке крыш звучала в СМИ. Но не до всех автовладельцев Норильска эта информация дошла, что сильно осложнило работу подрядчиков. Им пришлось одновременно решать две задачи — очистить кровлю от снега и льда и при этом не повредить имущество автомобилистов. Оставленные во дворе машины рабочие укрыли войлоком и деревянными щитами. Но, несмотря на все усилия, один из осколков повредил автомобиль. Хозяйка Toyota Corolla Fielder рассчитывала, как минимум, на 470 тысяч. Однако норильский суд рассудил иначе. Дело в том, что на фасаде дома по Кирова, 25, размещены таблички, запрещающие парковать авто ближе 10 метров к зданию. А это значит, потерпевшая сторона сама поставила под удар своё имущество, так как могла предвидеть последствия – с крыш свисали огромные сосульки. Решая вопрос о размере подлежащего взысканию ущерба, суд учёл, что согласно п. п. 3, 4 ст.1 Гражданского кодекса РФ «...никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения». В соответствии со ст. 1083 ГК РФ «если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению вреда, размер возмещения должен быть уменьшен». В итоге - 202 255 рублей.

Просмотров:154 Норильский городской суд прислушался к доводам «ЖКС» и снизил размер выплат за повреждение автомобиля. Хозяйка требовала с УК вдвое больше.Судебное разбирательство началось после того, как на припаркованную во дворе Кирова, 25, машину упал кусок льда.Днём 16 мая водитель оставил авто рядом с домом и отправился спать. В это же время подрядчик приступил к очистке кровли. О предстоящих работах жильцов дома предупреждали с помощью объявлений. Более того, за день до описываемых событий информация о грядущей массовой чистке крыш звучала в СМИ. Но не до всех автовладельцев Норильска эта информация дошла, что сильно осложнило работу подрядчиков. Им пришлось одновременно решать две задачи — очистить кровлю от снега и льда и при этом не повредить имущество автомобилистов. Оставленные во дворе машины рабочие укрыли войлоком и деревянными щитами. Но, несмотря на все усилия, один из осколков повредил автомобиль. Хозяйка Toyota Corolla Fielder рассчитывала, как минимум, на 470 тысяч. Однако норильский суд рассудил иначе. Дело в том, что на фасаде дома по Кирова, 25, размещены таблички, запрещающие парковать авто ближе 10 метров к зданию. А это значит, потерпевшая сторона сама поставила под удар своё имущество, так как могла предвидеть последствия – с крыш свисали огромные сосульки. Решая вопрос о размере подлежащего взысканию ущерба, суд учёл, что согласно п. п. 3, 4 ст.1 Гражданского кодекса РФ «...никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения». В соответствии со ст. 1083 ГК РФ «если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению вреда, размер возмещения должен быть уменьшен». В итоге - 202 255 рублей.