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25 октября 2019, 17:20



В канун Дня памяти жертв политических репрессий в Норильск приехала делегация потомков репрессированных из столицы Таймыра.

Фото Ирины Даниленко

Просмотров:105 Организовала встречу руководитель Норильского общества защиты жертв политических репрессий Елизавета Обст вместе с помощниками, среди которых работники Музея Норильска и «Заполярной Правды». Гости побывали на музейной экскурсии, познакомились с новыми экспозициями из Музея истории ГУЛАГа и выставкой об истории первых больниц Норильска, поклонились памяти безвинных жертв на мемориале «Норильская Голгофа». Завершилась поездка чаепитием с воспоминаниями в Норильском обществе жертв политических репрессий.Фото Ирины Даниленко