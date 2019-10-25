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25 октября 2019, 17:20



В Норильске завершилась пятая Всероссийская научно-практическая конференция TerraАрктика-2019.

Подробный материал о конференции читайте в ближайшем номере «Заполярной Правды». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:125 Нынешняя конференция была посвящена биологическим ресурсам и рациональному природопользованию. Она прошла в музее Норильска с участием представителей научного сообщества Норильска, Москвы и Санкт-Петербурга. Организатором встречи выступил «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства и экологии Арктики» - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН».Подробный материал о конференции читайте в ближайшем номере «Заполярной Правды».Фото Владимира Макушкина