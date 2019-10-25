Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41304

25 октября 2019, 17:43



Долгое обретает красоту. В администрации Норильска состоялись слушания проекта по обустройству парка «Озеро Долгое».

По замыслу дизайнеров, парк должен расположиться на нескольких возвышенностях, на которых разместятся спортивные, детские и общественные тематические зоны, оборудованные соответствующим образом. Внутри возвышенностей, в теле холмов, как говорят дизайнеры, тоже найдут себе место полезные помещения и павильоны, которые должны будут не только предоставлять посетителям определённые виды услуг, но и пополнять бюджет города. На этих же площадях сохранится место для новогодней ёлки и городка. В направлении самого озера Долгого должен разместиться амфитеатр с видом на озеро и гору Шмидтиху, где будет смонтировано большое слово «Норильск». Сам берег водоёма тоже попал в область внимания разработчиков традиционными сборищами отдыхающих и любителей шашлыка. Поэтому данный кластер тоже нашёл отображение в проекте в виде оборудования у линии воды множества небольших беседок-мангалов барбекю в каменно-деревянном оформлении. Трубы теплоцентрали при этом планируется декорировать специальными щитами, а над объездной автодорогой сделать пешеходные переходы. Проект содержит ещё массу инициатив и предложений, в том числе по озеленению и снегоочистке. На слушаниях внимательно его изучили, обсудили ряд технических вопросов, признав востребованным, злободневным и подлежащим дальнейшему обсуждению и уточнению.

Просмотров:166 Начатые в 2016 году работы по благоустройству набережной технологического водоёма продолжили сотрудники студии ландшафтного дизайна. Они представили присутствующим проект-разработку основных направлений обустройства главных пространств парка, объектов инфраструктуры и оформления.По замыслу дизайнеров, парк должен расположиться на нескольких возвышенностях, на которых разместятся спортивные, детские и общественные тематические зоны, оборудованные соответствующим образом. Внутри возвышенностей, в теле холмов, как говорят дизайнеры, тоже найдут себе место полезные помещения и павильоны, которые должны будут не только предоставлять посетителям определённые виды услуг, но и пополнять бюджет города. На этих же площадях сохранится место для новогодней ёлки и городка.В направлении самого озера Долгого должен разместиться амфитеатр с видом на озеро и гору Шмидтиху, где будет смонтировано большое слово «Норильск». Сам берег водоёма тоже попал в область внимания разработчиков традиционными сборищами отдыхающих и любителей шашлыка. Поэтому данный кластер тоже нашёл отображение в проекте в виде оборудования у линии воды множества небольших беседок-мангалов барбекю в каменно-деревянном оформлении. Трубы теплоцентрали при этом планируется декорировать специальными щитами, а над объездной автодорогой сделать пешеходные переходы.Проект содержит ещё массу инициатив и предложений, в том числе по озеленению и снегоочистке. На слушаниях внимательно его изучили, обсудили ряд технических вопросов, признав востребованным, злободневным и подлежащим дальнейшему обсуждению и уточнению.