Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41305

25 октября 2019, 17:44



На Консультативном совете по делам национальностей при главе города состоялось знакомство с новым имам-хатыбом и обсуждение праздничной программы мероприятий Дня народного единства.

Стоит сказать, что многообразие национальных культур Большого Норильска можно будет увидеть в праздничные дни. Традиционно в рамках празднования Дня народного единства концерты пройдут в норильском Городском центре культуры и кайерканском КДЦ «Юбилейном». В Талнахе из-за того что КДЦ имени В. Высоцкого на ремонте, праздник организуют в библиотеке. Уже первого ноября в Талнахской городской библиотеке (ул. Диксона, 9) с 18 часов начнут работать интерактивные площадки, а праздничная программа «Дружба без границ», организованная совместно с КДЦ им. В. Высоцкого в 18.30. Продолжится праздник 2 ноября в Центральном районе. Для всех желающих Городской центр культуры распахнёт двери большого зала. Здесь в 16 часов начнётся праздничная концертная программа «Добрые соседи». Дополнит концерт в ГЦК Ночь искусств, которая будет проходить и в Норильской художественной галерее, и в Музее Норильска. Кайеркан ждёт гостей 3 ноября. В «Юбилейном» в 15 часов начнётся праздник «Ваш друг». В этом году было решено праздничные события распределить на три дня, чтобы горожане могли побывать на различных площадках. Фото Ирины Яринской

Просмотров:100 Новый имам-хатыб местной мусульманской религиозной организации «Махалля нурдкамал» Ильгис Гильманов сменил на этом посту Радика Бакиева. Он был назначен приказом Верховного муфтия России от 12 августа 2019 года. Ильгис Гильманов знаком с северами не понаслышке. Свою духовную службу он начал с Южно-Сахалинска, затем десять лет служил в мечети в городе Лянтор Сургутского района и три года - в Новом Уренгое. В Норильске он впервые. «Будем с вами вместе работать во благо Родины, чтобы в нашем городе было спокойствие, мир и процветание, а люди разных национальностей жили в согласии», - сказал Ильдус Гильманов.Стоит сказать, что многообразие национальных культур Большого Норильска можно будет увидеть в праздничные дни. Традиционно в рамках празднования Дня народного единства концерты пройдут в норильском Городском центре культуры и кайерканском КДЦ «Юбилейном». В Талнахе из-за того что КДЦ имени В. Высоцкого на ремонте, праздник организуют в библиотеке. Уже первого ноября в Талнахской городской библиотеке (ул. Диксона, 9) с 18 часов начнут работать интерактивные площадки, а праздничная программа «Дружба без границ», организованная совместно с КДЦ им. В. Высоцкого в 18.30.Продолжится праздник 2 ноября в Центральном районе. Для всех желающих Городской центр культуры распахнёт двери большого зала. Здесь в 16 часов начнётся праздничная концертная программа «Добрые соседи». Дополнит концерт в ГЦК Ночь искусств, которая будет проходить и в Норильской художественной галерее, и в Музее Норильска.Кайеркан ждёт гостей 3 ноября. В «Юбилейном» в 15 часов начнётся праздник «Ваш друг».В этом году было решено праздничные события распределить на три дня, чтобы горожане могли побывать на различных площадках.Фото Ирины Яринской