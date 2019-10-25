Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41306

25 октября 2019, 17:44



Общедомовая антенна и плата за неё снова стали причиной для дискуссии.

Он напомнил, что ещё десять лет назад президент РФ издал указ, по которому любому россиянину, вне зависимости от дохода, должны быть доступны общероссийские обязательные теле- и радиоканалы. С тем чтобы увеличить их количество, правительством была разработана программа перехода с аналогового на цифровое телевидение. И сегодня городская коллективная антенна принимает 20 теле- и три радиоканала. Транслируются они бесплатно. Обслуживание же, техническое содержание, ремонт и замену общедомовой антенны, а в Норильске обновление происходит примерно раз в пять лет, оплачивают собственники жилья в многоквартирном доме. Стоимость этих услуг зависит от площади занимаемого жилого помещения и составляет 95 копеек за квадратный метр. Отказаться от коллективной антенны можно, но на это должны быть согласны все собственники, живущие в доме. Директор городской антенной службы Сергей Асташин рассказал, что сегодня к городским антеннам подключены 12 процентов норильских квартир. И с каждым днём норильчан, желающих воспользоваться тем, за что они и так уже платят, становится всё больше. - Мы работаем очень оперативно, - подчеркнул Сергей Асташин. - Стараемся отработать заявку в день получения. Например, ни одно пятничное обращение не остаётся на понедельник - у нас с этим строго. Учитывая возрастающее количество наших пользователей, мы задумались о том, чтобы людям было проще дозвониться, и вскоре у нас появится электронная диспетчерская. Телефон антенной городской службы 42-10-31. Фото Ирины Яринской

Просмотров:139 Не все норильчане понимают, почему они платят за ремонт и техническое обслуживание общедомовой антенны, если они ею не пользуются, и обращаются с претензиями в управляющие компании. Генеральный директор УК «Жилкомсервис» Виктор Калинин пояснил, что, даже если люди не пользуются коллективной городской антенной, платить за неё всё равно придётся. Потому что это общедомовое имущество.Он напомнил, что ещё десять лет назад президент РФ издал указ, по которому любому россиянину, вне зависимости от дохода, должны быть доступны общероссийские обязательные теле- и радиоканалы. С тем чтобы увеличить их количество, правительством была разработана программа перехода с аналогового на цифровое телевидение. И сегодня городская коллективная антенна принимает 20 теле- и три радиоканала. Транслируются они бесплатно. Обслуживание же, техническое содержание, ремонт и замену общедомовой антенны, а в Норильске обновление происходит примерно раз в пять лет, оплачивают собственники жилья в многоквартирном доме. Стоимость этих услуг зависит от площади занимаемого жилого помещения и составляет 95 копеек за квадратный метр. Отказаться от коллективной антенны можно, но на это должны быть согласны все собственники, живущие в доме.Директор городской антенной службы Сергей Асташин рассказал, что сегодня к городским антеннам подключены 12 процентов норильских квартир. И с каждым днём норильчан, желающих воспользоваться тем, за что они и так уже платят, становится всё больше.- Мы работаем очень оперативно, - подчеркнул Сергей Асташин. - Стараемся отработать заявку в день получения. Например, ни одно пятничное обращение не остаётся на понедельник - у нас с этим строго. Учитывая возрастающее количество наших пользователей, мы задумались о том, чтобы людям было проще дозвониться, и вскоре у нас появится электронная диспетчерская.Телефон антенной городской службы 42-10-31.Фото Ирины Яринской