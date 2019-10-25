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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:44 Общедомовая антенна и плата за неё снова стали причиной для дискуссии.
17:44 На Консультативном совете по делам национальностей при главе города состоялось знакомство с новым имам-хатыбом и обсуждение праздничной программы мероприятий Дня народного единства.
17:43 Долгое обретает красоту. В администрации Норильска состоялись слушания проекта по обустройству парка «Озеро Долгое».
17:20 В Норильске завершилась пятая Всероссийская научно-практическая конференция TerraАрктика-2019.
17:20 В канун Дня памяти жертв политических репрессий в Норильск приехала делегация потомков репрессированных из столицы Таймыра.
16:46 Водителю, бросившему автомобиль рядом с крышей, указали на незаконность его действий.
16:45 В Норильске установят мемориальную доску Юрию Юрченко.
16:39 В художественной школе Норильска подвели итоги экотворческого проекта «Краски Таймыра».
16:29 В выходные возможны кратковременные перебои со связью.
16:19 Александр Усс встретился с легендарным боксёром Роем Джонсом - младшим.
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