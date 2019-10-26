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26 октября 2019, 14:07



Норильская делегация прибыла в Лесосибирск для участия в региональном инфраструктурном проекте "Новый фарватер".

В команде норильчан 12 человек: три старшеклассника и молодые люди, представители флагманских программ "Молодежного центра" - например, "АртПарад", "Волонтеры Победы". Куратор группы - директор "Молодежного центра" Гульнара Эльмурзаева. На первом этапе, домашнем, каждый участник решал кейс с задачей, связанной с его флагманской программой. На региональном этапе в Лесосибирске вся команда будет выполнять единое задание. Дорога до Лесосибирска из Красноярска, куда ребята прилетели вчера, заняла 4,5 часа - выехали в три часа ночи. Приехав на место, сразу же зарегистрировались. Несмотря на то, что дорога была нелегкой, норильчане рады, что все прошло без дополнительных задержек, и готовы достойно представить наш город на "Новом фарватере". Домой делегаты должны вернуться в понедельник. Фото предоставлены участником поездки Иваном Невзоровым.

Просмотров:201 Этот молодежный проект реализуется в Красноярье с 2003 года и является самым масштабным.В команде норильчан 12 человек: три старшеклассника и молодые люди, представители флагманских программ "Молодежного центра" - например, "АртПарад", "Волонтеры Победы". Куратор группы - директор "Молодежного центра" Гульнара Эльмурзаева.На первом этапе, домашнем, каждый участник решал кейс с задачей, связанной с его флагманской программой. На региональном этапе в Лесосибирске вся команда будет выполнять единое задание.Дорога до Лесосибирска из Красноярска, куда ребята прилетели вчера, заняла 4,5 часа - выехали в три часа ночи. Приехав на место, сразу же зарегистрировались. Несмотря на то, что дорога была нелегкой, норильчане рады, что все прошло без дополнительных задержек, и готовы достойно представить наш город на "Новом фарватере".Домой делегаты должны вернуться в понедельник.Фото предоставлены участником поездки Иваном Невзоровым.