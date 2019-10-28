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28 октября 2019, 12:38



Юные изобретатели Заполярья привезли награды с международной выставки в Джакарте.

Напомним, в состав сборной России в этом году вошли: Матвей Максимов (Норильск) — представил «ЭКО Шринкер» — механизм, позволяющий бороться с бытовым мусором и утилизировать пластиковую тару; Артём Курлович (Норильск) — продемонстрировал зубную щётку «Чисто и быстро», в которую встроена ёмкость и дозатор пасты, позволяет не брать в командировку тяжёлый тюбик с пастой. Щётка передает данные о качестве чистки зубов с помощью мобильного приложения; Андрей Андрейчук и Александр Пермяков (Чита) — представят специальный пояс для помощи незрячим людям Ng Belt — ремень с набором специальных датчиков помогает человеку ориентироваться в пространстве, совершать голосовой набор телефонного номера, отвечать на входящие звонки. Устройство имеет встроенный GPS, с помощью которого родные или близкие могут найти человека, где бы он ни находился; Максим Дворников (Мончегорск) — разработал интерактивную игрушку для домашних животных SensePet — изобретение обладает функцией монитора и коммуникатора, которые позволяют общаться и играть со своим питомцем, находясь в любой точке мира. Устройство поддерживает режим наблюдения и формат обратной связи с питомцем в различных режимах игры и общения. По результатам выставки Максим Дворников из Мончегорска получил золотую медаль в категории «Образование и отдых» за интерактивную игрушку для домашних животных. «Я просто не могу передать, как билось моё сердце, — рассказывает Максим. — Думаю, это доказывает, что моя идея реально пригодилась людям, и они, правда, начали задумываться о проблеме котов. Возвращаюсь в родной город с первым местом, а это значит, что я продолжу совершенствовать моё изобретение и постараюсь оформить на него патент».

Просмотров:155 Пятеро победителей конкурса изобретателей I Make из Норильска, Читы и Мончегорска побывали на международной выставке в Индонезии — International Exhibition for Young Inventors.Напомним, в состав сборной России в этом году вошли:Матвей Максимов (Норильск) — представил «ЭКО Шринкер» — механизм, позволяющий бороться с бытовым мусором и утилизировать пластиковую тару;Артём Курлович (Норильск) — продемонстрировал зубную щётку «Чисто и быстро», в которую встроена ёмкость и дозатор пасты, позволяет не брать в командировку тяжёлый тюбик с пастой. Щётка передает данные о качестве чистки зубов с помощью мобильного приложения;Андрей Андрейчук и Александр Пермяков (Чита) — представят специальный пояс для помощи незрячим людям Ng Belt — ремень с набором специальных датчиков помогает человеку ориентироваться в пространстве, совершать голосовой набор телефонного номера, отвечать на входящие звонки. Устройство имеет встроенный GPS, с помощью которого родные или близкие могут найти человека, где бы он ни находился;Максим Дворников (Мончегорск) — разработал интерактивную игрушку для домашних животных SensePet — изобретение обладает функцией монитора и коммуникатора, которые позволяют общаться и играть со своим питомцем, находясь в любой точке мира. Устройство поддерживает режим наблюдения и формат обратной связи с питомцем в различных режимах игры и общения.По результатам выставки Максим Дворников из Мончегорска получил золотую медаль в категории «Образование и отдых» за интерактивную игрушку для домашних животных.«Я просто не могу передать, как билось моё сердце, — рассказывает Максим. — Думаю, это доказывает, что моя идея реально пригодилась людям, и они, правда, начали задумываться о проблеме котов. Возвращаюсь в родной город с первым местом, а это значит, что я продолжу совершенствовать моё изобретение и постараюсь оформить на него патент».