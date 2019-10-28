Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41309

28 октября 2019, 13:36



До следующего лета. В пятницу, 25 октября, завершилась речная навигация в порту Дудинка.

- Пароходство навигацию в Дудинке закончило, - сказал директор Таймырского районного управления Енисейского речного пароходства Игорь Казанин. - После нас еще уходили последние суда других судовладельцев, но мы свою работу в низовьях закончили в срок. Фото с официального сайта ЕРП

Просмотров:182 В 23.00 из порта ушли последние три буксира и пять барж Енисейского речного пароходства. Баржи в сопровождении буксиров ушли в Красноярск загруженные порожними контейнерами.- Пароходство навигацию в Дудинке закончило, - сказал директор Таймырского районного управления Енисейского речного пароходства Игорь Казанин. - После нас еще уходили последние суда других судовладельцев, но мы свою работу в низовьях закончили в срок.Фото с официального сайта ЕРП