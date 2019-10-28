Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41311

28 октября 2019, 13:39



На развитие предпринимательства в Норильске выделят дополнительно из краевого бюджета 1,5 миллиона рублей.

Чуть более 1,5 миллиона рублей поступило на территорию на развитие предпринимательства. Эти средства будут направлены на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части процентных платежей по займам и микрозаймам российских кредитных и микрофинансовых организаций, а также - авансового лизингового платежа на приобретение оборудования. Кроме того, в связи с дополнительными потребностями предпринимателей из муниципального бюджета выделят около 100 тысяч рублей на возмещение части затрат по оплате работ, связанных с сертификацией товаров собственного производства, а также затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства РФ по их производству. Порядка 135 тысяч рублей выделят на предоставление субсидий предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение, доставку и сборку спецтехники или перерабатывающего оборудования. Внесение этих корректировок в муниципальную программу депутаты поддержали. Окончательное решение будет принято завтра на сессии городского Совета.

Просмотров:166 Внесение изменений в программу «Развитие потребительского рынка и услуг, поддержка малого и среднего предпринимательства» депутаты обсудили в ходе заседания комиссии по бюджету и собственности.Чуть более 1,5 миллиона рублей поступило на территорию на развитие предпринимательства. Эти средства будут направлены на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части процентных платежей по займам и микрозаймам российских кредитных и микрофинансовых организаций, а также - авансового лизингового платежа на приобретение оборудования. Кроме того, в связи с дополнительными потребностями предпринимателей из муниципального бюджета выделят около 100 тысяч рублей на возмещение части затрат по оплате работ, связанных с сертификацией товаров собственного производства, а также затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства РФ по их производству. Порядка 135 тысяч рублей выделят на предоставление субсидий предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение, доставку и сборку спецтехники или перерабатывающего оборудования.Внесение этих корректировок в муниципальную программу депутаты поддержали. Окончательное решение будет принято завтра на сессии городского Совета.