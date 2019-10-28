Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41312

28 октября 2019, 13:41



Сегодня авиакомпания NordStar перешла на осенне-зимнее расписание и расширила географию полётов.

Из базового аэропорта Красноярск NordStar открывает сразу несколько новых регулярных рейсов: в Санкт-Петербург, Новокузнецк, Братск. Рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться, начиная с 14 ноября трижды в неделю – по понедельникам, средам и четвергам. Прямым рейсом в Новокузнецк можно будет улететь два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, начиная с 28 октября; в Братск – еженедельно по средам и субботам с 30 октября. Круглогодичными станут для красноярцев прямые рейсы в Сочи. Выполнение полётов по этому направлению продолжено в осенне-зимнем расписании и позволит с максимальным удобством планировать и совершать как деловые, так и туристические поездки. Прямые рейсы в Сочи из Красноярска будут выполняться с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. В полном объёме сохранятся полёты и по традиционным для красноярцев направлениям: в Москву, Норильск, Томск, Сургут, Омск, Екатеринбург, Кызыл, Пекин, а также в населённые пункты Красноярского края: Байкит, Северо-Енисейск, Туру, Туруханск, Игарку, Ванавару, Подкаменную Тунгуску. Также компания продолжит прямое направление из Красноярска в Кемерово, открытое в марте 2019 года, в осенне-зимнем расписании рейс будет выполняться еженедельно по вторникам. Из аэропорта Норильск в осенне-зимний сезон традиционно будут летать рейсы в Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфу, Абакан, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи, а также ежедневные рейсы в Москву и Красноярск. С оптимальными стыковками в аэропорту Уфы можно будет улететь из Норильска в Баку. Для пассажиров из Красноярска и Норильска, планирующих перелёты в осенне-зимний период, будут доступны удобные стыковки в международном аэропорту Домодедово на рейсах в Минеральные Воды, Махачкалу, а также в Сочи и Санкт-Петербург. Пассажирам, планирующим провести зимний отпуск на теплом побережье, авиакомпания NordStar предлагает регулярные рейсы на самолетах Boeing 737-800 в Санью из 8 городов России. Авиабилеты на рейсы осенне-зимнего расписания полётов авиакомпании NordStar можно приобрести на официальном сайте www.nordstar.ru, в билетных агентствах, а также через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:190 В период зимней навигации, которая продлится до 28 марта 2020 года, в маршрутной сети авиакомпании появятся новые направления и сохранятся наиболее востребованные маршруты.Из базового аэропорта Красноярск NordStar открывает сразу несколько новых регулярных рейсов: в Санкт-Петербург, Новокузнецк, Братск. Рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться, начиная с 14 ноября трижды в неделю – по понедельникам, средам и четвергам.Прямым рейсом в Новокузнецк можно будет улететь два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, начиная с 28 октября; в Братск – еженедельно по средам и субботам с 30 октября.Круглогодичными станут для красноярцев прямые рейсы в Сочи. Выполнение полётов по этому направлению продолжено в осенне-зимнем расписании и позволит с максимальным удобством планировать и совершать как деловые, так и туристические поездки. Прямые рейсы в Сочи из Красноярска будут выполняться с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям.В полном объёме сохранятся полёты и по традиционным для красноярцев направлениям: в Москву, Норильск, Томск, Сургут, Омск, Екатеринбург, Кызыл, Пекин, а также в населённые пункты Красноярского края: Байкит, Северо-Енисейск, Туру, Туруханск, Игарку, Ванавару, Подкаменную Тунгуску. Также компания продолжит прямое направление из Красноярска в Кемерово, открытое в марте 2019 года, в осенне-зимнем расписании рейс будет выполняться еженедельно по вторникам.Из аэропорта Норильск в осенне-зимний сезон традиционно будут летать рейсы в Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфу, Абакан, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи, а также ежедневные рейсы в Москву и Красноярск. С оптимальными стыковками в аэропорту Уфы можно будет улететь из Норильска в Баку.Для пассажиров из Красноярска и Норильска, планирующих перелёты в осенне-зимний период, будут доступны удобные стыковки в международном аэропорту Домодедово на рейсах в Минеральные Воды, Махачкалу, а также в Сочи и Санкт-Петербург.Пассажирам, планирующим провести зимний отпуск на теплом побережье, авиакомпания NordStar предлагает регулярные рейсы на самолетах Boeing 737-800 в Санью из 8 городов России.Авиабилеты на рейсы осенне-зимнего расписания полётов авиакомпании NordStar можно приобрести на официальном сайте www.nordstar.ru, в билетных агентствах, а также через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный).Фото Владимира Макушкина