Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41313

28 октября 2019, 14:41



Рекордное число участников, более 600, в этом году собрал традиционный городской фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Умка».

Оценивали норильчат сильнейшие российские танцоры. Из Иваново прилетела педагог-хореограф образцового коллектива театра танца «Нон-стоп» Алина Гущина. Из Ярославля - постоянные педагоги и члены жюри танцевальных конкурсов российского и международного уровня Вера Дрогобецкая и Мария Косова. Двукратный чемпион России по хип-хопу, четырёхкратный финалист чемпионата мира в Америке и серебряный призёр чемпионата Европы в Германии United Dance Open Яков Копанев ради судейства в Норильске оставил дела в родном Санкт-Петербурге. Именитые танцоры все как один отметили отличную организацию конкурса и сделали вывод, что Норильск - танцующий город! Фото Владимира Макушкина

Просмотров:126 В 12-й раз управление по делам культуры и искусства дало возможность юным норильским танцорам показать свои умения в таких стилях, как фристайл и хип-хоп. И впервые в этом году в этом фестивале приняли участие брейкеры.Оценивали норильчат сильнейшие российские танцоры. Из Иваново прилетела педагог-хореограф образцового коллектива театра танца «Нон-стоп» Алина Гущина. Из Ярославля - постоянные педагоги и члены жюри танцевальных конкурсов российского и международного уровня Вера Дрогобецкая и Мария Косова. Двукратный чемпион России по хип-хопу, четырёхкратный финалист чемпионата мира в Америке и серебряный призёр чемпионата Европы в Германии United Dance Open Яков Копанев ради судейства в Норильске оставил дела в родном Санкт-Петербурге.Именитые танцоры все как один отметили отличную организацию конкурса и сделали вывод, что Норильск - танцующий город!Фото Владимира Макушкина