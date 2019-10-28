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28 октября 2019, 14:51



В Кайеркане прошёл традиционный турнир по хоккею памяти Юрия Русанова.

По итогам состязаний перовое место досталось команде Центрального района «Заполярник-2010», вторыми стали ребята из Талнаха - «Умка», третьими – «Стальные совы» из Кайеркана. Фото Михаила Туаева

Просмотров:144 В соревнованиях, которые принял Ледовый дворец спорта, сыграли четыре команды младших юношей – три норильские и одна из Дудинки. Матчи прошли по кубковой системе.По итогам состязаний перовое место досталось команде Центрального района «Заполярник-2010», вторыми стали ребята из Талнаха - «Умка», третьими – «Стальные совы» из Кайеркана.Фото Михаила Туаева