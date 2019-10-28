Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41315

28 октября 2019, 15:53



В это воскресенье географический диктант писали в норильской исправительной колонии.

Заместитель начальника колонии Андрей Хохлов рассказал, что желающих поучаствовать в мероприятии было гораздо больше, чем мог вместить учебный класс. В итоге диктант писали восемнадцать человек. - Всем понравилось, - отметил Хохлов. - Кто-то вспомнил малую родину. А кто-то, поняв, что не знает ответы на некоторые вопросы, решил подучиться. Благо, возможность образовываться у нас в учреждении есть. Кстати, Андрей Хохлов успел и в колонии диктант провести, и на общероссийскую акцию в Музей Норильска попасть. Говорит, вопросы были несложные, но интересные. В планах - проведение диктанта по русскому языку.

Просмотров:108 Правда, это мероприятие не имеет отношения к диктанту, организованному Русским географическим обществом для всей страны. В колонии знания заключённых по географии решили проверить самостоятельно. И то, что это случилось в один день с проведением общероссийского диктанта, - совпадение. При этом вопросы взяли из диктантов РГО прошлых лет.Заместитель начальника колонии Андрей Хохлов рассказал, что желающих поучаствовать в мероприятии было гораздо больше, чем мог вместить учебный класс. В итоге диктант писали восемнадцать человек.- Всем понравилось, - отметил Хохлов. - Кто-то вспомнил малую родину. А кто-то, поняв, что не знает ответы на некоторые вопросы, решил подучиться. Благо, возможность образовываться у нас в учреждении есть.Кстати, Андрей Хохлов успел и в колонии диктант провести, и на общероссийскую акцию в Музей Норильска попасть. Говорит, вопросы были несложные, но интересные. В планах - проведение диктанта по русскому языку.