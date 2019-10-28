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28 октября 2019, 15:55



Подделал права на наследство на три миллиона: в Норильске перед судом предстанет обвиняемый в мошенничестве.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Норильские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Сейчас расследование уголовного дело окончено, материалы переданы в Норильский городской суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Просмотров:180 Следователи ОМВД России по г. Норильску направили в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в мошенничестве. В ходе предварительного следствия установлено, что в 2018 году в Норильске и Воронеже 32-летний мужчина представлял сотрудникам банка поддельные свидетельства о праве на наследство, а затем снимал наличные и использовал деньги по собственному усмотрению.В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Норильские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.Сейчас расследование уголовного дело окончено, материалы переданы в Норильский городской суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.