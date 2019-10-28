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28 октября 2019, 16:35



Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак и Александр Усс обсудили подготовку Красноярска к 400-летию.

«Мы договорились, что в течение ноября в Красноярске будет разработан комплексный план подготовки города к 400-летию. В первую очередь это погодовой план реализации проектов благоустройства. В декабре, уже после обсуждения с экспертами, программа будет представлена Дмитрию Козаку, затем будет обсуждаться на первом заседании федерального оргкомитета», - заявил Александр Усс после завершения встречи. Напомним, в конце сентября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилея столицы края. Председателем оргкомитета стал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, заместителем председателя оргкомитета - губернатор Красноярского края Александр Усс. В состав оргкомитета вошли 20 представителей федерального, регионального и муниципального уровней власти, в том числе министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, министр энергетики РФ Александр Новак, первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Включение юбилея Красноярска в календарь событий федерального уровня даёт городу дополнительные возможности для развития инфраструктуры, архитектурного облика города, историко-культурного наследия, благоустройства. Фото с официального портала Красноярского края

Просмотров:96 Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе рабочей поездки в Москву обсудил с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком совместный план работы по подготовке и празднованию 400-летия Красноярска, которое город отметит в 2028 году, сообщается на официальном портале края.«Мы договорились, что в течение ноября в Красноярске будет разработан комплексный план подготовки города к 400-летию. В первую очередь это погодовой план реализации проектов благоустройства. В декабре, уже после обсуждения с экспертами, программа будет представлена Дмитрию Козаку, затем будет обсуждаться на первом заседании федерального оргкомитета», - заявил Александр Усс после завершения встречи.Напомним, в конце сентября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению празднования юбилея столицы края. Председателем оргкомитета стал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, заместителем председателя оргкомитета - губернатор Красноярского края Александр Усс.В состав оргкомитета вошли 20 представителей федерального, регионального и муниципального уровней власти, в том числе министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, министр энергетики РФ Александр Новак, первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, мэр Красноярска Сергей Ерёмин.Включение юбилея Красноярска в календарь событий федерального уровня даёт городу дополнительные возможности для развития инфраструктуры, архитектурного облика города, историко-культурного наследия, благоустройства.Фото с официального портала Красноярского края