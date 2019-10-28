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28 октября 2019, 16:47



Норильск попал в ложбину циклонов - серию однодневок, следующий из которых ожидается через два-три дня.

После небольшой передышки в два-три дня в Норильске ожидается очередной шторм, впрочем, также непродолжительный и малоагрессивный. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:236 Такая погода типична дня октября - ноября. Нынешние периодически повторяющиеся штормовые предупреждения – это цепочка из нескольких небольших циклонов, образующихся на юго-западе. Так, пришедший этой ночью фронт принёс школьникам актировку по 11-й класс - ветер достигал порывов 23 м/с – и развеялся уже ко второй половине дня. Температура воздуха колеблется от -4 до -7 градусов.После небольшой передышки в два-три дня в Норильске ожидается очередной шторм, впрочем, также непродолжительный и малоагрессивный.Фото Дениса Кожевникова