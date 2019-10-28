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28 октября 2019, 17:27



В России открыли первый Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.

В новом центре педагоги смогут совершенствовать свои навыки в таких аспектах педагогической работы, как профилактика конфликтов, коррекция нежелательного поведения учеников, умение концентрировать внимание школьников, а также получить иную методическую помощь. Ольга Васильева провела интерактив с учителями, разобрав характерные случаи из педагогической практики. Министру также продемонстрировали технологические возможности центра, например аппаратуру, которая используется для тренировки внимания школьников на разных уроках, очки виртуальной реальности для проведения интерактивных экскурсий. Уже к концу этого года в 11 регионах появится около 50 таких центров, а к 2024 году – не менее 225. Кроме того, до 2024 года откроются не менее 85 центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов. Работа ведётся в соответствии с федеральным проектом «Учитель будущего» национального проекта «Образование». – В рамках федерального проекта «Учитель будущего» мы должны провести повышение квалификации, включая и новые направления деятельности для 50% нашего педагогического корпуса. И ваш центр будет одним из первых, кто это делает, – сказала глава Минпросвещения России. Открытие центра приурочено к 80-летию Государственного социально-гуманитарного университета. Фото edu.gov.ru

Просмотров:91 Центр открылся в Коломне, его запустили на базе Государственного социально-гуманитарного университета. В церемонии открытия приняла участие министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева.В новом центре педагоги смогут совершенствовать свои навыки в таких аспектах педагогической работы, как профилактика конфликтов, коррекция нежелательного поведения учеников, умение концентрировать внимание школьников, а также получить иную методическую помощь.Ольга Васильева провела интерактив с учителями, разобрав характерные случаи из педагогической практики.Министру также продемонстрировали технологические возможности центра, например аппаратуру, которая используется для тренировки внимания школьников на разных уроках, очки виртуальной реальности для проведения интерактивных экскурсий.Уже к концу этого года в 11 регионах появится около 50 таких центров, а к 2024 году – не менее 225. Кроме того, до 2024 года откроются не менее 85 центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов. Работа ведётся в соответствии с федеральным проектом «Учитель будущего» национального проекта «Образование».– В рамках федерального проекта «Учитель будущего» мы должны провести повышение квалификации, включая и новые направления деятельности для 50% нашего педагогического корпуса. И ваш центр будет одним из первых, кто это делает, – сказала глава Минпросвещения России.Открытие центра приурочено к 80-летию Государственного социально-гуманитарного университета.Фото edu.gov.ru