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28 октября 2019, 17:33



Более двух тысяч школьников приняли участие во втором этапе проекта по профессиональной ориентации «Билет в будущее».

Информацию по итогам прохождения практики, а также данных, полученных от наставников, зафиксируют в личных кабинетах участников проекта. На основании этого цифрового портфолио каждый школьник получит рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. Напомним, что «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» (национальный проект «Образование»).

Просмотров:82 В Красноярском крае завершился второй этап проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов «Билет в будущее». Более двух тысяч ребят из Красноярского края познакомились с миром профессий, поучаствовали в мастер-классах, побывали на экскурсиях в различные техникумах и колледжах. Под руководством опытных наставников школьники самостоятельно попробовали свои силы в различных направлениях, определяя для себя, какая деятельность им больше подходит.Информацию по итогам прохождения практики, а также данных, полученных от наставников, зафиксируют в личных кабинетах участников проекта. На основании этого цифрового портфолио каждый школьник получит рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.Напомним, что «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» (национальный проект «Образование»).