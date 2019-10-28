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28 октября 2019, 18:04



В ГЦК готовятся к Таймырскому фестивалю авторской песни.



Просмотров:153 В этом году фестиваль авторской песни начнётся 30 ноября и пройдёт всего за два дня вместо четырёх, как в былые времена, но будет весьма насыщен событиями. 30 ноября в полдень начнётся конкурс местных авторов и исполнителей. В этот день все желающие от 14 лет и старше смогут прочесть свои стихи в выставочном зале, где запланирована и выставка известного норильского фотографа Алексея Арлюкова. Открытие фестиваля состоится в 16 часов. А в 20 часов в малом зале впервые устроят «Квартирник» с участием специального московского гостя Марата Нигматуллина. Почётными гостями фестиваля станут известные московские барды Наталья Дудкина и Павел Фахртдинов, любимый норильчанами дуэт «Зелёная лампа» из Нижнего Тагила. 1 декабря в 14 часов в малом зале пройдёт концерт для детей «Зелёная карета», а закроется фестиваль в 17 часов гала-концертом, который обещает немало сюрпризов. Цену абонемента на посещение всех мероприятий фестиваля обещают самую демократичную.