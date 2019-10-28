Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41323

28 октября 2019, 18:04



Некогда бездельничать. В Красноярске зафиксирован самый высокий уровень трудоустройства в Сибири.

По данным региональной службы занятости, работу находят более 75% соискателей. В числе лидеров по стране также Томск, Омск, Новосибирск, Кемерово и Иркутск, сообщает «Радио Сибирь».

Просмотров:145 С начала года в банк вакансий Красноярска поступила информация о 75,5 тысячи рабочих мест от 4,5 тысячи работодателей. Это также самый высокий показатель в Сибири.По данным региональной службы занятости, работу находят более 75% соискателей. В числе лидеров по стране также Томск, Омск, Новосибирск, Кемерово и Иркутск, сообщает «Радио Сибирь».