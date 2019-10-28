Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41324

28 октября 2019, 18:04



В колледже искусств покажут постановку «Чёрная пурга» студенческого театра «Дебют».

Посмотреть спектакль пригласили норильчан, чьи семьи прошли через сталинские репрессии; школьников и студентов города, всех, кому дорога память о драматическом прошлом нашего города.

Просмотров:156 Премьера этой работы в память о заключённых Норильлага состоялась в прошлом творческом сезоне. В этом году её покажут в обновлённом составе 1 и 2 ноября в 18 часов в театральном зале на улице Комсомольской, 10. Студенты под руководством педагога и режиссёра Андрея Слизкова вдумчиво изучили материалы, посвящённые времени репрессий в Норильске, а также события, связанные с восстанием заключённых Норильлага летом 1953 года. Ребята встречались и с участницей тех событий, членом Общества жертв политических репрессий Ольгой Яскиной, которая по состоянию здоровья не сможет быть на показе.Посмотреть спектакль пригласили норильчан, чьи семьи прошли через сталинские репрессии; школьников и студентов города, всех, кому дорога память о драматическом прошлом нашего города.