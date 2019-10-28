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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:36 На способных норильских спортсменов обратил внимание Рой Джонс-младший – легенда мирового бокса.
18:34 Лучших дзюдоистов выявили в городском командном турнире «Кубок Талнаха».
18:04 В колледже искусств покажут постановку «Чёрная пурга» студенческого театра «Дебют».
18:04 Некогда бездельничать. В Красноярске зафиксирован самый высокий уровень трудоустройства в Сибири.
18:04 В ГЦК готовятся к Таймырскому фестивалю авторской песни.
17:58 Таймырский краеведческий музей в канун Дня народного единства приглашает норильчан на культурную акцию «Под одним небом».
17:33 Более двух тысяч школьников приняли участие во втором этапе проекта по профессиональной ориентации «Билет в будущее».
17:27 В России открыли первый Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.
16:47 Норильск попал в ложбину циклонов - серию однодневок, следующий из которых ожидается через два-три дня.
16:35 Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак и Александр Усс обсудили подготовку Красноярска к 400-летию.
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