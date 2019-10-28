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28 октября 2019, 18:34



Лучших дзюдоистов выявили в городском командном турнире «Кубок Талнаха».

«Ребята показали достойную борьбу, никто из них не хотел упускать победу, тем более что от них зависели результаты всего коллектива. Вообще, командный турнир, когда участники сходятся «стенка на стенку», - это что-то непредсказуемое и захватывающее», - говорит Данис Манашов, тренер спортивной школы № 5. Следующие городские состязания пройдут 16 ноября в Кайеркане. Спортсменам предстоит выявить сильнейших на первенстве города среди юниоров в возрасте до 21 года. А 1 ноября в Красноярске стартуют всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 18 лет. Они станут отборочными на первенство России. В краевую столицу в составе сборной Большого Норильска отправятся примерно десять дзюдоистов. Фото участников соревнований

Просмотров:96 Состязания в спортивном зале «Горняк» прошли по традиционной для таких турниров схеме: на татами боролись команды - по одной от каждого района. Всего – 54 спортсмена в двух возрастных группах. Победа досталась дзюдоистам Центрального района Норильска. Талнахцы стали вторыми среди младших и третьими среди старших юношей. Кайерканцы - вторыми среди старших и третьими среди младших юношей.«Ребята показали достойную борьбу, никто из них не хотел упускать победу, тем более что от них зависели результаты всего коллектива. Вообще, командный турнир, когда участники сходятся «стенка на стенку», - это что-то непредсказуемое и захватывающее», - говорит Данис Манашов, тренер спортивной школы № 5.Следующие городские состязания пройдут 16 ноября в Кайеркане. Спортсменам предстоит выявить сильнейших на первенстве города среди юниоров в возрасте до 21 года. А 1 ноября в Красноярске стартуют всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 18 лет. Они станут отборочными на первенство России. В краевую столицу в составе сборной Большого Норильска отправятся примерно десять дзюдоистов.Фото участников соревнований