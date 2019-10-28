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28 октября 2019, 18:34

Лучших дзюдоистов выявили в городском командном турнире «Кубок Талнаха».


Состязания в спортивном зале «Горняк» прошли по традиционной для таких турниров схеме: на татами боролись команды - по одной от каждого района. Всего – 54 спортсмена в двух возрастных группах. Победа досталась дзюдоистам Центрального района Норильска. Талнахцы стали вторыми среди младших и третьими среди старших юношей. Кайерканцы - вторыми среди старших и третьими среди младших юношей.
«Ребята показали достойную борьбу, никто из них не хотел упускать победу, тем более что от них зависели результаты всего коллектива. Вообще, командный турнир, когда участники сходятся «стенка на стенку», - это что-то непредсказуемое и захватывающее», - говорит Данис Манашов, тренер спортивной школы № 5.
Следующие городские состязания пройдут 16 ноября в Кайеркане. Спортсменам предстоит выявить сильнейших на первенстве города среди юниоров в возрасте до 21 года. А 1 ноября в Красноярске стартуют всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 18 лет. Они станут отборочными на первенство России. В краевую столицу в составе сборной Большого Норильска отправятся примерно десять дзюдоистов.
Фото участников соревнований
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    Список новостей

 28 октября 2019 
18:36   На способных норильских спортсменов обратил внимание Рой Джонс-младший – легенда мирового бокса. 18:34   Лучших дзюдоистов выявили в городском командном турнире «Кубок Талнаха».
18:04   В колледже искусств покажут постановку «Чёрная пурга» студенческого театра «Дебют». 18:04   Некогда бездельничать. В Красноярске зафиксирован самый высокий уровень трудоустройства в Сибири.
18:04   В ГЦК готовятся к Таймырскому фестивалю авторской песни. 17:58   Таймырский краеведческий музей в канун Дня народного единства приглашает норильчан на культурную акцию «Под одним небом».
17:33   Более двух тысяч школьников приняли участие во втором этапе проекта по профессиональной ориентации «Билет в будущее». 17:27   В России открыли первый Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.
16:47   Норильск попал в ложбину циклонов - серию однодневок, следующий из которых ожидается через два-три дня. 16:35   Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак и Александр Усс обсудили подготовку Красноярска к 400-летию.
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13:41   Сегодня авиакомпания NordStar перешла на осенне-зимнее расписание и расширила географию полётов. 13:39   На развитие предпринимательства в Норильске выделят дополнительно из краевого бюджета 1,5 миллиона рублей.
13:36   До следующего лета. В пятницу, 25 октября, завершилась речная навигация в порту Дудинка. 12:38   Юные изобретатели Заполярья привезли награды с международной выставки в Джакарте.

 26 октября 2019 
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 25 октября 2019 
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17:20   В канун Дня памяти жертв политических репрессий в Норильск приехала делегация потомков репрессированных из столицы Таймыра. 16:46   Водителю, бросившему автомобиль рядом с домом, указали на незаконность его действий.
16:45   В Норильске установят мемориальную доску Юрию Юрченко. 16:39   В художественной школе Норильска подвели итоги экотворческого проекта «Краски Таймыра».
16:29   В выходные возможны кратковременные перебои со связью. 16:19   Александр Усс встретился с легендарным боксёром Роем Джонсом - младшим.
16:15   Газовики запаслись. Енисейское речное пароходство завершило запланированные грузоперевозки для газодобывающих предприятий. 16:08   Липовый наследник-миллионер предстанет перед норильским судом.
15:33   АРН: «Одно из перспективных направлений развития туризма на Таймыре – Анабарское плато». 15:30   Верните «дикаря». Руководство Таймыра считает важным вернуть жителям прежние лимиты на добычу оленя.
15:27   План капремонтов жилых домов по муниципальной программе скорректировали. 15:25   Россияне досрочно оформили путёвку в элитный раунд чемпионата мира по мини-футболу. Очередным голом отметился игрок «Норильского никеля» Руслан Кудзиев.
14:29   Норильчане, переселяющиеся из аварийных гостинок, чаще выбирают денежную компенсацию. 13:55   В будущем году планируется окраска фасадов сразу нескольких образовательных учреждений города и завершение работ по ряду объектов, начатых в этом году. В их числе и кайерканский бассейн.
13:53   В Норильске появится туристско-информационный центр. 12:40   Выпускники норильской школы вольной борьбы успешно выступили на международном турнире.
10:58   Содержание кислорода в воздухе выработки рудника «Таймырский» оказалось в 10 раз меньше допустимой концентрации.

 24 октября 2019 
18:22   В Ночь искусств норильчане увидят работы известного художника Василия Сурикова и других известных мастеров Сибири. 18:11   Что делать, если возле дома скользко? Актуальную для многих норильских дворов проблему можно решить двумя способами.
18:10   Сегодня в Зеленогорске стартовал Кубок Сибири по жиму и жиму классическому, в числе спортсменов - норильчане Салават Хакимов и Марина Красовская. 17:30   Десять брошенных автомобилей вывезли сегодня специалисты городского хозяйства из дворов Центрального района Норильска.
17:21   Депутаты обсудили внесение изменений в программу «Развитие транспортной системы». 17:01   В Норильске продолжается II Всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова».
16:53   В Норильске обсуждают новейшие технологии в области образования. 16:35   Между населёнными пунктами Таймыра завершилась речная пассажирская навигация-2019. Всего в этом году выполнено 236 рейсов, перевезено 7276 пассажиров.
16:14   Три победы и два поражения. Воспитанники спортшколы №6 завершили выступление на Кубке Казани по мини-футболу. 16:10   Александр Усс провёл встречу с министром спорта края Павлом Ростовцевым.




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