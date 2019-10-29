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29 октября 2019, 13:24



В рудной столице провели турнир по мини-футболу, посвящённый памяти жертв политических репрессий.

В первой полуфинальной встрече «Талнах» уверенно обыграл «Норильск-1» - 5:0, во втором поединке «Кайеркан» с минимальным перевесом взял верх над второй командой «Норильска» - 3:2. В матче за третье место «Норильск-1» с крупным счётом переиграл «Кайеркан» - 6:0. И, наконец, в финальной игре талнахцы со счётом 4:0 оказались сильнее своих визави из Центрального района. По итогам турнира были определены и лучшие игроки: лучшим вратарём был признан Никита Титов («Норильск-2»), лучшим защитником – Антон Коваленко («Кайеркан»), лучшим нападающим – Владислав Яковлев («Талнах»). Лучшим бомбардиром стал Асадула Сафаров («Талнах»), полезным игроком – Ярослав Веселовский («Норильск-1»). На церемонии награждения присутствовал главный тренер МФК «Норильский никель» Евгений Куксевич, который поблагодарил участников за зрелищную и содержательную игру и вручил победителям и призёрам кубки и медали. Фото участников соревнований

Просмотров:77 Традиционные соревнования прошли в спортивном комплексе «Талнах». В них приняли участие четыре команды воспитанников спортивной школы № 6 2005-2006 годов рождения. Сильнейших выявляли по кубковой системе.В первой полуфинальной встрече «Талнах» уверенно обыграл «Норильск-1» - 5:0, во втором поединке «Кайеркан» с минимальным перевесом взял верх над второй командой «Норильска» - 3:2. В матче за третье место «Норильск-1» с крупным счётом переиграл «Кайеркан» - 6:0. И, наконец, в финальной игре талнахцы со счётом 4:0 оказались сильнее своих визави из Центрального района.По итогам турнира были определены и лучшие игроки: лучшим вратарём был признан Никита Титов («Норильск-2»), лучшим защитником – Антон Коваленко («Кайеркан»), лучшим нападающим – Владислав Яковлев («Талнах»). Лучшим бомбардиром стал Асадула Сафаров («Талнах»), полезным игроком – Ярослав Веселовский («Норильск-1»).На церемонии награждения присутствовал главный тренер МФК «Норильский никель» Евгений Куксевич, который поблагодарил участников за зрелищную и содержательную игру и вручил победителям и призёрам кубки и медали.Фото участников соревнований