Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41328

29 октября 2019, 13:26



Торговый дом «Медведь» за ряд нарушений оштрафован.

В ходе проверки обнаружен ряд нарушений. В частности, работники магазина не проходили медосмотры; отсутствует фасовочное помещение с мойками и горячей водой; допускается торговля «просрочкой» - йогуртами и фруктовыми пюре; не ведётся производственный контроль; профилактическая дератизации и дезинсекции не проводятся; при входе в торговый дом нет знака о запрете курения. В итоге с реализации снято две партии продуктов общим весом 0,9 кг. За выявленные нарушения предприниматель привлечён к административной ответственности, ему выписан штраф на общую сумму 41 000 рублей. Выдано предписание об устранении нарушений требований технических регламентов и санитарного законодательства с установленным сроком исполнения.

Просмотров:95 Норильский территориальный отдел Роспотребнадзора провёл проверку индивидуального предпринимателя в ТД «Медведь» на пл. Металлургов, 23а.В ходе проверки обнаружен ряд нарушений. В частности, работники магазина не проходили медосмотры; отсутствует фасовочное помещение с мойками и горячей водой; допускается торговля «просрочкой» - йогуртами и фруктовыми пюре; не ведётся производственный контроль; профилактическая дератизации и дезинсекции не проводятся; при входе в торговый дом нет знака о запрете курения.В итоге с реализации снято две партии продуктов общим весом 0,9 кг.За выявленные нарушения предприниматель привлечён к административной ответственности, ему выписан штраф на общую сумму 41 000 рублей. Выдано предписание об устранении нарушений требований технических регламентов и санитарного законодательства с установленным сроком исполнения.