Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41329

29 октября 2019, 14:11



Норильск будет отмечать День народного единства в течение трёх дней. Старт праздничному марафону даст Талнах.

Основные события праздника пройдут в центральном зале библиотеки. Гостей ожидает яркая концертная программа с песнями и зрелищными хореографическими номерами. В программе примут участие Норильская казачья община Единого Енисейского казачьего войска Союза казаков России, национально-культурная автономия казахов «Ынтымак», местная ногайская национально-культурная автономия, а также образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин», вокальный коллектив «Жарки» и другие творческие коллективы. С 18.00 в выставочном зале начнут свою работу тематические площадки. Зрители смогут познакомиться с выставкой образцов декоративно-прикладного искусства, демонстрирующих культуру разных народов, проживающих на территории Большого Норильска, принять участие в дегустации вкуснейших национальных блюд. Вниманию гостей будет представлена увлекательная фотовыставка «Национальные праздники России». Для получения пригласительных билетов на праздник необходимо оставить заявку по телефонам: 37-21-84, 37-28-05 (КДЦ им. Вл. Высоцкого)

Просмотров:24 1 ноября в Талнахской городской библиотеке состоится праздничная программа «Дружба без границ», которая начнётся в 18.30. Эта площадка была выбрана из-за ремонта в КДЦ им. В. Высоцкого, однако в организации принимали участие и специалисты культурно-досугового центра, и сотрудники библиотеки.Основные события праздника пройдут в центральном зале библиотеки. Гостей ожидает яркая концертная программа с песнями и зрелищными хореографическими номерами. В программе примут участие Норильская казачья община Единого Енисейского казачьего войска Союза казаков России, национально-культурная автономия казахов «Ынтымак», местная ногайская национально-культурная автономия, а также образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин», вокальный коллектив «Жарки» и другие творческие коллективы.С 18.00 в выставочном зале начнут свою работу тематические площадки. Зрители смогут познакомиться с выставкой образцов декоративно-прикладного искусства, демонстрирующих культуру разных народов, проживающих на территории Большого Норильска, принять участие в дегустации вкуснейших национальных блюд. Вниманию гостей будет представлена увлекательная фотовыставка «Национальные праздники России».Для получения пригласительных билетов на праздник необходимо оставить заявку по телефонам: 37-21-84, 37-28-05 (КДЦ им. Вл. Высоцкого)