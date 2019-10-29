Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41330

29 октября 2019, 14:11



Празднование Дня народного единства в Центральном районе Норильска состоится 2 ноября.

Попасть на концерт можно по пригласительным билетам, справки по телефону 22-99-14

Просмотров:22 В Городском центре культуры в 16.00 пройдёт праздничный концерт «Добрые соседи». Всех зрителей ждет захватывающая история о важности взаимопомощи и добрососедства. В концерт включены творческие номера хореографических ансамблей «Шкода», «Тагридис», «Оганер», «Болеро» и «Фристайл», а также вокальных коллективов Voices и Норильской городской хоровой капеллы. В фойе первого этажа организуют фотозону с тантамаресками, где гости смогут примерить на себя костюмы народов России.Попасть на концерт можно по пригласительным билетам, справки по телефону 22-99-14