Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41331

29 октября 2019, 14:12



В Кайеркане народные гулянья, посвящённые Дню народного единства, запланированы на 3 ноября на площади у «Юбилейного».

С 15.30 в фойе первого этажа будет работать мастер-класс «Подорожница». Гостям праздника предложат изготовить куклы-обереги для своего дома. В 16.00 в большом зале «Юбилейного» начнётся праздничный концерт «Под единым небом». Среди участников концерта - творческие коллективы и национально-культурные объединения: образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», народный самодеятельный ансамбль казачьей песни «Горлица», хореографический ансамбль «Экспромт», театральная студия «Сцена и Я» и творческое объединение «Свои». Весь праздничный день пройдёт под хэштегами праздника #Мыедины, #Россияобъединяет. Попасть на концерт можно по пригласительным билетам, справки по телефону 39-37-98.

Просмотров:22 Здесь установят национальный чум, в котором горожане смогут и погреться, и поучаствовать в мастер-классах. С 15.00 будет организован тематический экскурс «Север - наш общий дом» от Ассоциации коренных народов Севера. Мастера народных промыслов проведут мастер-класс по приготовлению одного из основных блюд северной кухни – строганины, которую можно будет тут же и продегустировать. Все желающие смогут посетить выставку-ярмарку изделий художественных промыслов народов Крайнего Севера «Россыпь талантов норильской земли», сделать селфи в фотозоне «Северный колорит». В этот день участники ассоциации познакомят гостей праздника и с традиционными играми коренных народов Севера.С 15.30 в фойе первого этажа будет работать мастер-класс «Подорожница». Гостям праздника предложат изготовить куклы-обереги для своего дома.В 16.00 в большом зале «Юбилейного» начнётся праздничный концерт «Под единым небом». Среди участников концерта - творческие коллективы и национально-культурные объединения: образцовый художественный коллектив ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», народный самодеятельный ансамбль казачьей песни «Горлица», хореографический ансамбль «Экспромт», театральная студия «Сцена и Я» и творческое объединение «Свои».Весь праздничный день пройдёт под хэштегами праздника #Мыедины, #Россияобъединяет.Попасть на концерт можно по пригласительным билетам, справки по телефону 39-37-98.